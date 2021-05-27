（北美通訊）今年的勞動節周末，加州居民又少了一個節目，因為即使疫情放緩，經濟活動重啟，有多年歷史的索薩利托藝術節（Sausalito Art Festival），也會繼續停辦。原因是藝術節的傳統展出場地馬林奇公園（Marinship Park），已被市政府預留作安置露宿者之用。主辦方無奈表示，由於未有足夠時間將藝術節移師到別處舉辦，今年只能被迫停辦。

近70年來，這個於風景秀麗的索薩利托舉行的露天藝術節，一直是灣區藝術界的重要活動，吸引超過3萬人次入場觀看。活動的部份收入會以藝術獎學金和捐贈的形式重新投放於社區。去年因為疫情而停辦，今年原本已準備好復辦，但卻因為場地問題而再次胎死腹中。

同樣是因為疫情，一些原本住在船上的非法勞工，去年12月開始在鄧菲公園（Dunphy Park）搭營，作為避風暴或擺放物資之用，但慢慢發展成不同族群組成的帳篷村，村民並稱這地方為鸕鶿營地（Camp Cormorant），插上畫有鸕鶿的旗和彩虹旗。

但鄧菲公園位於城市幹道旁邊，市議會2月時以安全理由，建議將營地遷至較偏遠的馬林奇公園，聲稱該處設有浴室，是更佳的紮營地點。市長霍夫曼（Jill Hoffman）解釋，鄧菲公園臨近海邊，擔心露宿者安危才向他們提出這項建議。她說，「我們不能強迫他們接受，我們所能做的只是向他們提出一個建議。」

然而，露宿者似乎對市政府的「一片好心」不甚認同。營地居民鮑威爾森（Robbie Powelsen）表示，「沒有人想要搬過去（馬林奇公園），這完全是市政府的單方決定。」在加州無家可歸者聯盟（California Homeless Union）支援下，營地居民提出司法覆核。一名聯邦法官判居民勝訴，因為根據法例，市政府不能在疫情期間迫遷。但市政府以疫情已緩和為由，提出上訴。

不過，索薩利托藝術節主辦方已經等不及，宣佈今年停辦。藝術節基金會主席布里昂斯（Louis Briones）指，由於未能掌握露宿者的去向，而且沒有足夠時間另覓舉行地點，只能無奈取消活動。他說，「這個城市正處於一個不幸的狀況，露宿者亦然，而我們剛好夾在中間。」

營地的代表律師普林斯（Anthony Prince）質疑市政府做法並非為安置露宿者，而只想隱藏露宿者不讓公眾看見。他直斥市政府這種做法令人感到蒙羞，形容藝術節成為了「冷漠的市政府和露宿者鬥爭下的犧牲品」。

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