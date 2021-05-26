前日是美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被警察跪殺一周年，總統拜登在白宮接見弗洛伊德親友。弗洛伊德胞弟菲隆尼斯期望國會盡快通過改革警隊法案。

拜登和副總統賀錦麗在白宮橢圓形辦公室接見菲隆尼斯在內弗洛伊德五個親友，惟以弗洛伊德命名的《警察執法改革法案》未及當日通過，目前尚待參議院通過，惟共和黨人一直不滿法案過於進取。菲隆尼斯形容拜登坦誠，稱既然有法律保護國民，就應有法律保護有色人種。弗洛伊德姪兒稱，拜登支持通過警察改革法案，但他希望正確辦妥，而非匆忙草率了事。拜登則稱，弗洛伊德家人展現無比勇氣，又有信心法案在陣亡將士紀念日後達成共識。

另一方面，案發當日拍下弗洛伊德被殺片段的17歲非裔少女弗雷澤發文，坦言目擊謀殺案令她承受創傷，「我知他是另一個無權勢身陷險境的黑人。這改變我對生命的看法，使我意識到黑人在美國是多麼危險」。她認為若非她的影片，世界不會知道真相，「我的影片沒有救回弗洛伊德，但將殺他的兇手帶離街頭」。

弗洛伊德廣場傳30槍聲

美國其他主要城市都有紀念弗洛伊德活動及遊行，其中在事發的明尼阿波利斯市弗洛伊德廣場有悼念活動，其間附近曾經傳出約30響槍聲。社交網站流傳片段所見，有人大叫蹲下，民眾爭相走避。警方稱，一名受槍傷的民眾自行到醫院求醫，無生命危險。

美聯社／路透社