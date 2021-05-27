英國哈里王子有份參與監製的紀錄片《The Me You Can’t See》上周在Apple TV+播出，哈里在片中再次批評父親查理斯教子無方，據報女皇對此十分不悅。英國《每日郵報》引述知情者指，哈里2018年向女皇介紹紀錄片時，只表示內容涉及精神健康問題，女皇以為他打算討論退伍軍人精神健康，因此簽字同意，沒料到最終內容是攻擊家人，形容現時哈里與家人之間的信任已近乎蕩然無存。

哈里早在2018年與奧花雲費磋商製作紀錄片，當時他仍未宣佈放棄擔任皇室主要成員，接下工作前需獲皇室同意。皇室中人透露，哈里當時向家人稱，希望與奧花雲費一同製作「有多個段落的紀錄片」，並提到退伍軍人獲得情緒支援的重要性，也沒提過會在鏡頭前披露私人生活，因此女皇當時從沒想過哈里會在片中批評家人。

即使2019年哈里正式宣佈會為Apple TV製作紀錄片，當時他亦只在聲明中指精神健康非常重要，從沒提及家人，而這在當時亦與他多年來關注情緒議題的形象配合。到了去年哈里宣佈出走後，傳媒也只是形容哈里與奧花雲費籌備的屬「精神健康紀錄片」。

同情哈里 惟稱「言論自由要負責任」

然而哈里最終在紀錄片中，大舉批評皇室無視妻子梅根的憂鬱情緒以至自殺念頭，又稱查理斯在他成長時任由孩子處於痛苦。皇室消息指，女皇和查理斯看到哈里在紀錄片的自白時「絕對吃了一大驚」，指哈里在節目中的言論明顯誤導，且已形同人身攻擊查理斯。

該名接近白金漢宮的消息人士形容，今次事件是誠信問題，皇室成員都很同情哈里的情緒創傷，但對他向全球電視觀眾公開一切感到不安和不快，「顯然這些有關他痛苦的私密細節，對其家人及出身描繪了非常負面的畫面，但很多人有不同看法」。消息人士又稱，哈里的紀錄片播出後造成極大震盪，「它已在世界各地引發地震，當然，哈里有自由大聲說出自己的真相，但大家一直明白他需要為此負責」。

英國《每日郵報》

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