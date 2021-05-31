俄羅斯一個馬戲團近日發生意外，馴獸師奧爾洛夫（Maxim Orlov）正帶領兩頭母獅表演之際，母獅突然發狂攻擊他，他倒地後更抓他和咬他。突如其來的襲擊把現場觀眾嚇了一大跳，紛紛離開現場，亦有孕婦癲癇發作需送院治理。

網上影片可見奧爾洛夫拿着指揮棍進入母獅籠，但未及轉身已遭其中一頭母獅「Vega」撲倒狂咬。奧爾洛夫在籠外其他職員協助下合力擊退「Vega」，奧爾洛夫亦可成功站起，其後再試圖以棍驅趕及指揮母獅，但不久後再被「Vega」撲倒。

這時籠內另一頭母獅「Santa」亦跑至，與「Vega」和奧爾洛夫糾纏，不久後跑開。有目擊者表示觀眾大驚離開時，其中一頭母獅更發出吼聲，形容「獅子簡直發狂了」。

或與疫情休團有關

事發的烏拉爾巡迴馬戲團（Ural Travelling Circus）在疫情下長時間休團，直至近期才恢復巡迴表演，奧爾洛夫估計這可能是他遭攻擊的原因之一，坦言儘管類似襲擊事件很罕見，「但野獸終究是野獸」，又指「Vega」自小性格已很任性，牠襲擊人類後不會繼續留團表演，或被送往動物園。

事件亦引發俄羅斯再出現改革馬戲團呼聲，要求不再使用動物表演，有專欄作者直言馬戲團是虐待動物，亦可能造成更多悲劇。

英國《每日郵報》

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