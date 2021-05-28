（北美通訊）三藩市一名老婦去年在上班途中遭政府工程車撞斃，留下73歲丈夫。據當地媒體《Mission Local》報道，丈夫只靠每月434元（美元，下同）退休金過活。市政府雖願意承擔責任，但家屬開出天價600萬元賠償，雙方未能達成和解，案件排期在明年夏天審訊。

案發於去年3月1日早上，67歲的甄瑞霞於田德隆區（Tenderloin）吉利街（Geary Street）橫過馬路時，遭市工務局（DPW）小貨車轉彎撞倒，送院搶救無效死亡，遺下相伴41年的73歲丈夫方煥崢。兩夫婦於1978年結婚，2004年移民美國三藩市，原本兩老靠甄瑞霞擔任護理員工作維持生計，甄瑞霞意外離世，方家頓失經濟支柱，據報方煥崢只能靠434美元退休金過活，很多時每日只吃一餐麥皮果腹。失去老伴的方煥崢向記者表示，「原本我們有一個美滿家庭，現在已經破碎了，我已經70多歲，也不知道將來日子如何過。」

他現時與兒子一起居住。原本在新澤西州工作的兒子在母親出事後辭去工作趕到三藩市，處理母親後事並照顧父親；然而隨即爆發疫情，三藩市下達居家避疫令，令他失業至今。但他們未有交代是否有領取失業救濟金。

市政府表示，願意就意外承擔責任，但雙方仍未能就和解達成共識。市檢察官發言人表示，雙方討論有建設性，希望可以達成適當的解決方案。但方家代表律師布雷爾（Joseph Breall）就批評，市政府提出的賠償金額太低，最初提出賠60萬元，現在也只肯加到95萬元。至於方家，最初開價600萬元，現已減至200萬。而根據Robert W.Johnson and Associates的法醫經濟學報告估計，如果方煥崢活到85歲，甄瑞霞的收入要達到165萬元。

有社區組織為方家設立了一個眾籌賬戶，希望籌集2萬元以解決取得和解金前的生活基本所需。

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