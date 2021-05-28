（北美通訊）加拿大卡加利（Calgary）市長候選人莊士敦（Kevin J.Johnston）曾在社交媒體上明言自己是COVID否定者（COVID Denier），並反對戴口罩和打疫苗。本來已因參加大型聚會和騷擾衞生官員而惹上官非的他，又因上周六在商店拒戴口罩而與店員發生衝突被通輯，周三再被警方拘捕。

警方以製造騷亂以及違反女王法院命令而通緝莊士敦，並於週三清晨將他拘捕。警方聲明表示，莊士敦上周六於卡加利市中心一個商場內，因為無戴口罩出入多間商店而引起店員恐慌，而發生爭拗。警方指，莊士敦出言侮辱要求他戴上口罩的店員後，離開商店再帶同多名拒戴口罩人士折返，再次辱罵店員，其間並以手提電話做直播。

警方表示，案中的多名店員都是年輕人，且獨自看店或二人看店，面對一大班人「踩場」感到安全受威脅。警方會繼續調查陪同莊士敦的多名人士的行為，是否涉及言語虐待。

自稱COVID否定者的莊士敦積極反口罩、反疫苗，除了本案，在艾伯塔省還有多項官非，並在卑詩省和安大略省遭控襲擊和仇恨犯罪。他月初因宣傳和參與三個違反禁令的聚會，於5月8日被警方拘捕；被控拒絕遵守公共衞生限制，並組織與鼓勵他人違反禁令，聆訊將於6月16日進行。月中又因威脅艾伯塔省衞生局（Alberta Health Services）員工，聲言會武裝自己並到衞生官員寓所「逮捕」他們。衞生局因此尋求禁制令，禁止他接觸員工。

由於莊士敦曾揚言要取得所有衞生局員工地址；而身為市長候選人的他有可能透過選民登記冊，掌握到衞生局員工的姓名和地址。卡加里市政府因此以安全為由，決定不向各個候選人分享任何選民的個人資料。

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