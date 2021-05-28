美國參議院周四就《美國創新與競爭法案》(USICA) 進行程序性表決，以68-30票通過結束辯論，令該項冀求促進美國產業及科技競爭力對抗中國的法案，向最後表決再邁進一步。

有份草擬法案的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，美國只運用本地生產總值不足1%作基本科學研究，只及中國不足一半。他說：「我們把自己置於非常危險位置，有機會在主宰下世紀的技術和工業上落後世界其他地方。」

中國駐美大使館未對傳媒查詢作回應。至於參院何時對這項涉及2500億美元(1.95萬億港元)的法案進行最後表決，暫時仍未清楚，議員周四晚仍閉門討論下一步行動。法案若獲參院通過，將提交眾議院審議和表決，通過後再交總統拜登簽署。

法案將撥款約1900億美元(1.48萬億港元)整體加強美國技術，另外540億美元(4,212億港元)則專門用以增加半導體、微型晶片和電訊設備的產量。法案亦尋求透過外交、與盟友合作及增加美國參與國際組織，應對北京日增的全球影響力。

參院在辯論法案時，以91-4票大比數通過共和黨參議員克拉波（Mike Crapo）和民主黨參議員懷登（Ron Wyden）提出的修訂，報復中國的反競爭貿易行為和禁止判斷為強迫勞動生產的商品進口。

路透社

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