（北美通訊）加拿大總理杜魯多日前在國會，不肯正面回應國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory、簡稱NML）懷疑受到中共滲透的事件，更將事件與近月的仇亞暴力相提並論，表示「不會屈服於反亞裔的種族歧視」。國會議員莊文浩 (Michael Chong) 和趙錦榮 (Kenny Chiu)以亞裔議員身份發表聲明，指杜魯多將中共滲透與反亞裔種族歧視混為一談，等於替中共做大外宣，要求杜魯多收回言論，並正面回應中共滲透的問題。

本身是香港移民第二代的莊文浩，與港產議員趙錦榮在聲明中指出，北京的目標是要將對中共的正當批評與種族歧視混為一談。加拿大人必須認清這是中共混淆視聽的一貫伎倆，而杜魯多將中共滲透扯上反亞裔種族歧視，等於參與了中共的統戰工作。

聲明強調，批評中國政府的人並非製造反亞裔種族歧視；事實上，很多批評中國政府的都是為逃避中國打壓而到加拿大尋求庇護的人。而國會的爭論，也不是針對中國人民，而是針對北京的中共領導層，正威脅加拿大的公民、加拿大的經濟和加拿大的價值觀。

杜魯多星期三（24日）到國會下議院回答議員質詢。在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）引述《環球郵報》有關加拿大最高級別的NML實驗室，被發現有中國解放軍背景的科學家參與研究的報道，質問杜魯多會否禁止中國政府及軍方派科學家進入加拿大敏感研究設施。但杜魯多卻回答表示「不會屈服於反亞裔的種族歧視」。

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