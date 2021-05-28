（北美通訊）近年夏季，美國加州飽受山火和熱浪蹂躪，電力供應問題份外受到關注。負責監察北美電力供應可靠性的北美電力可靠度公司（North American Electric Reliability Corporation, NERC）預料，今年夏天極端高溫乾旱，或令加州、新英格蘭以及美國中西部地區電力短缺，加州更有可能重演大停電。

NERC發表2021年北美電力可靠性評估報告，美國西部因氣候變化，迎來酷熱炎夏，電力需求將會大增，增加供電系統負擔。NERC認為，加州改變發電方式，為了減少碳排放而淘汰天然氣，積極發展水力、風力、太陽能等潔淨能源，有助保護環境但也帶來能源短缺的問題。

去年八月中旬，加州經歷了大停電，曝露了過份倚賴可再生能源的不足。加上今年嚴重旱情，水力發電產能大大下降，為了防止電網崩潰，當局在今年夏天計劃尋求更多新能源。太陽能發電量在夏季會稍為增加，但設備在夜間停產，NERC相信加州將依賴外來電力彌補供電不足，不過總供電量可能亦僅能應付日間需求，入夜後才是電力告急的開始。

NERC警告，在沒有新能源的情況下，當地電力公司電力儲備只有17.6%，低於維持電力可靠性的下限18.4%，當電力公司預料電力嚴重短缺時，就有機會實施分區停電。

NERC表示，美國其他地區電力供應能夠滿足需求，不過極端天氣情況或導致美國中部、德州以及新英格蘭出現電力短缺。德州在2月遭受極端寒流襲擊，迫使電力公司分區停電。NERC認為，多個發展可再生能源的地方，應保留化石能源發電方式，增加供電靈活性。

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