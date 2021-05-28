新西蘭鄉郊一名男子涉嫌傷人，遭警方追捕。他匿藏於南島一個鄉郊小鎮，五星期後決定向警局自首，而他竟然選擇乘直升機前往警局。

這名「非一般自首」的疑犯名叫布賴恩特（James Bryant），被控持械傷人、蓄意傷人，以及3項發放傷害性電子通訊罪，警方曾指他為危險人物，呼籲公眾若發現他亦不要接近。

布賴恩特一度潛逃到南島北奧塔哥的鄉郊小鎮懷納卡魯瓦（Waianakarua），他五星期後自首，並且是自行掏腰包租直升機前往警局，令當地傳媒嘖嘖稱奇。《奧塔哥每日時報》便形容，布賴恩特這趟自首之旅是「飛往公義」（Flight To Justice）。

選擇直升機赴警局 希望「型」一次

布賴恩特向傳媒披露，潛逃期間在鎮上過得「很棒（great）」，但他準備離開「這片渺無人煙之地」，又稱自己待在鎮上時做了很多瑜伽。至於自首原因，布賴恩特自言是擔心被視為危害公眾安全的人，於是決定到警局投案。

囚權倡議人士泰勒（Arthur Taylor）是促成布賴恩特今次自首。他在警局外向記者表示，布賴恩特選擇乘坐直升機自首，是希望「有型」；而布賴恩特在往警局途中獲安排飲香檳、吃生蠔，形容這是布賴恩特數星期以來吃得像樣點的一次。

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）