緬甸吉靈廟（Kale）實皆（Sagaing）一名電單車維修技工周一被軍警拘捕，怎料扣留不足一天便死亡，家人領回他的遺體後，發現他身上滿佈瘀傷、刀傷，懷疑他在扣留期間被虐待致死。

39歲死者高明明（Ko Min Min）在實皆經營一間電單車車房，其家人指他沒有參與過任何示威活動。吉靈廟一間高中周日發生炸彈爆炸案，翌日軍警到死者的車房。一名親友說︰「他們稱要將帶他帶回去審問，稍後便會釋放他，但他們未有帶他去警局，（相反帶他）到吉靈廟地區司令部。」

高明明在周一中午左右被帶走，當日晚上8時許，他曾致電妻子聲稱自己因涉嫌與學校炸彈爆炸有關而被偵訊，自己目前情況良好。親友說︰「他說（軍政府）告訴他，他們收到報告，學校註冊周開始後，他向學校投擲了炸彈。我問他有否受虐，他說沒有，更說他們提供了飯菜，但他不敢吃。」

軍方醫院稱死因為肺部疾病 但遺體多處有傷

翌日高明明妻子前往司令部送上衣服及食物，怎料到早上10時收到電話稱丈夫死亡，囑她到軍方醫院領回丈夫的遺體。院方告訴她，高明明死於肺部疾病，換衣服時突然死亡，軍方賠償了50萬緬元（2350港元）。

但屍體被帶回家後，家人發現高明明頭部及肩膀遍佈瘀傷，頭部和手臂也有刀傷。柯明明一位同事說︰「他被拘捕後24小時內死亡，值得注意的是，他是第一個在吉靈廟因被拷問致死的人，甚至抗議人士及和那些因擁有武器而被捕的人也沒有這樣下場。他們被監禁，但沒有遭受致命的折磨。」

當地監察組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，2月1日至5月25日期間至少827名平民喪生，逾5,400人被捕。

軍政府被揭拍賣非法木材融資

另外，國際環境調查局（The Environmental Investigation Agency，EIA）揭露，緬甸軍政府正透過拍賣大量非法木材融資，拍賣由控制全國木材銷售的國營企業緬甸木材企業（Myanma Timber Enterprise，MTE）安排。

MTE周四表示將在仰光拍賣390噸柚木和4,030噸其他硬木（hardwood），要求競投者在拍賣前先存入一萬美元（7.8萬港元元）按金。根據EIA的說法，所有交易均以美元結算，在支付按金前，過程並不公開，透明度不足難以追溯。

MTE早已被美國列入制裁名單，EIA警告任何企業在拍賣中支付美元購買這些木材，就是故意違反美國的制裁。EIA森林項目負責人多爾蒂（Faith Doherty）批評MTE舉行拍賣，藉此融資支持軍政府繼續殘酷迫害平民。自今年2月軍方發動政變以來，已有逾800名反對政變示威者被殺。

28人縱火廠房 遭軍事法庭判入獄20年

軍方營運的Myawady網站報道，軍事法庭周五判處28人縱火襲擊兩間工廠，各判入獄20年。他們被指攻擊仰光市郊一間鞋廠及一間製衣廠，軍方在襲擊後實施戒嚴。

今年3月，仰光32家中國投資的工廠遭到縱火破壞，財產損失達2.4億人民幣（2.8億港元）。

路透社/緬甸Irrawaddy

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