日本醫療科技發達，但其COVID-19疫苗接種率遠低於美國、英國等西方國家，亦不及同樣位處亞洲的新加坡和香港等，截至周二的數據僅得5.6%人口接種最少一劑疫苗，估計在全球排行110名以外。日本中央及地方政府為加快接種，相繼在多地設立大規模接種中心，但東京的中心只在開放初期爆滿，第二周反應已明顯變得冷淡，需提前開放至周邊縣市，以免「有針無人打」。

日本截至4月時疫苗接種率仍不足1%，其後雖然有改善，但現時整體接種率仍只與發展中國家相近。東京將於7月主辦奧運，如要舉行順利，預計疫苗將是其中一項關鍵。

東京和大阪的大規模接種中心周一首先開放，主要由自衞隊派出醫護人員為居民接種，中心會連續3個月開放，其中東京的中心每天可為1萬人打針，大阪會場每天亦可處理5,000人，初期會先讓長者登記接種。日本28處地方政府亦效法中央政府，自行設立大型接種中心，其中宮城、群馬和愛知縣的中心周一已開放，神戶則在周二開放。

系統故障現百米人龍 長者排40分鐘

然而大規模接種中心啟用後不時出現問題，例如東京中心的預約系統周三曾發生故障逾1.5小時，導致無法為完成接種首劑疫苗的人士預約第二次接種時間。輪候人龍一度長逾100米，有長者在門外輪候40分鐘之久。另外系統本月中開放接受預約初期，日媒亦發現可以使用假資料隨意登記，一些本來未開放預約的時段也錯誤設定為可以預約，引發混亂。

東京市民對接種中心反應亦不算熱烈，當地接種中心下周的7萬個名額，截至周三只有4.7萬人預約，當局決定把中心開放予東京都周邊的神奈川縣、千葉縣和埼玉縣65歲以上居民及工作人口。

接種中心本身應付能力同樣不足，以東京及大阪為例，即使兩個中心這3個月內預約全數爆滿，亦只能分別為90萬及45萬名長者接種疫苗，僅相當於兩地長者人口約10%。

日本放送協會/中央社/共同社

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