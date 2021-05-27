阿斯利康和強生的COVID-19疫苗，因為有極少數人接種後會出現可致命的血栓，被多國限制或放棄接種。德國有科學家聲稱已破解這種腺病毒載體疫苗導致血栓的原因，並指已掌握解決這問題的方法，令這兩款疫苗有望在修改後真正發揮全球普及接種的潛力。

德國法蘭克福大學教授馬沙勒克（Rolf Marschalek）領導的團隊，前天發表未經同行評審論文，指他們的實驗和研究發現，問題是出在導入機制上。

強生接觸實驗室查詢

腺病毒疫苗是利用普通傷風的腺病毒，經過無害化處理後，將COVID-19病毒負責生產病毒表面刺突蛋白的基因序列，併入腺病毒的脫氧核糖核酸（DNA），注射入人體後，腺病毒將刺突蛋白的基因序列導入細胞核，在內指示製造刺突蛋白，刺突蛋白冒出細胞表面後，刺激免疫反應和產生抗體。

馬沙勒克指出，其實病毒一般是在細胞液製造蛋白，他向英國《金融時報》表示，「當這些病毒基因在細胞核內，是會製造一些問題」。論文指其中一個問題，是刺突蛋白在細胞核內個別部份會分離和產生突變，無法與細胞膜結合。這些浮動的突變蛋白會被細胞分泌到體內，導致約10萬人中有一人出現血栓。

相比下，輝瑞和莫德納的信使核糖核酸（mRNA）疫苗將刺突蛋白的基因物質送到細胞液，沒有送入細胞核，就沒有出現血栓問題。

他認為，只要疫苗研發機構修改刺突蛋白的基因序列，防止其分離，就可以解決問題。他指強生已接觸他的實驗室，查詢如何修改其疫苗，並指強生疫苗所用的刺突蛋白基因序列，本身比阿斯利康所用疫苗所用的較少易有「分離」問題，所以出現血栓個案率也較低。

現時英國接種阿斯利康疫苗的3,300萬人中，至少309人出現血栓，56人死亡。歐盟有1,600萬人打阿斯利康，至少142人出現血栓。美國上月約700萬人接種強生疫苗後，有6人出現血栓，3人死亡。歐洲藥品管理局（EMA）昨指正調查在比利時錄得的首宗注射強生疫苗後血栓死亡個案，歐盟有134萬人注射強生疫苗，比利時前天停止為41歲以下人士接種強生疫苗。

學界指尚欠證據支持

阿斯利康和強生疫苗都不需要超低溫儲存，前者價錢低廉，後者只需打一針，原被視為全球接種疫苗主力，出現血栓副作用問題後，雖然世衞和EMA等都指接種仍是利多於弊，但多國都限制不讓較多出現血栓個案的較年輕群組接種，甚至全面棄用。香港政府原預購750萬劑阿斯利康疫苗，但至少今年不會引入。

馬沙勒克的發現為這兩種疫苗帶來新希望，但專家指科學界對血栓形成有其他理論，如疫苗觸發的免疫效應會令極少數人形成血栓，他的說法尚需進一步證據支持。波恩大學教授奧登堡指，馬沙勒克對於由刺突蛋白分離到形成血栓的因果鏈，尚欠證據。

英國《金融時報》/路透社