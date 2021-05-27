緬甸血腥鎮壓全國反軍政變示威，由2月至今造成超過828人死亡，更令手足相殘。當地民主派元老蘇萌萊（Soe Moe Hlaing）日前被軍方拘留期間死亡，他的哥哥正是軍政府警察總監丹萊（Than Hlaing）。

網媒《當今緬甸》引述消息報道，53歲的蘇萌萊上周六跟另外八人在勃固省贊圖村被緬軍第901炮兵司令部派人帶走，太太妙穆雅溫指控士兵在拘捕過程中，曾用槍柄毆打蘇萌萊，兩天後更接到丈夫死訊：「軍方指他是死於疾病，但我丈夫向來身體健康，根本無甚麼毛病。」可是緬軍堅持不准家人領取遺體，周二更擅自火化。

拒家人領遺體 擅自火化

火化在仰光北部一個軍方墓園內進行，丹萊據報突然現身送別，相信是兩兄弟多年來最近距離的接觸，也肯定是最後一次。妙穆雅溫說：「結婚15年，我從未聽過他們說一句話，完全沒有來往。」兩人血緣上是親兄弟，政治上卻是死對頭，丹萊早想置蘇萌萊於死地，恨不得「割下他的頭顱」。蘇萌萊遺下五名子女，最小的只有歲半大。

55歲的丹萊是緬軍中將，深受總司令敏昂萊器重，自2月昂山素姬領導的民選政府被推翻後，丹萊便獲委任為內政部副部長兼全國警察總監，負責鎮壓各地的反抗示威，導致被美國政府制裁。另一方面，蘇萌萊則是昂山素姬的支持者，半生投身緬甸民主發展，近年雖離開前線，但妙穆雅溫指丈夫死前仍關心和支持反政變抗爭。

蘇萌萊和丹萊老死不相往來的導火線，是1988年緬甸學生反獨裁起義失敗，慘遭緬軍屠殺，促成兩兄弟反目。當時同情學生的蘇萌萊加入全緬學生民主陣線（ABSDF）游擊隊，並當上指揮官，在叢林跟緬軍周旋。同樣是拿起槍的丹萊，卻加入緬軍。在獄中認識蘇萌萊的屯屯覺奧說：「丹萊曾多次去信搦戰蘇萌萊，揚言不滿對方加入叛軍，要殺死他及割下他的頭顱。」

退居二線 未知被捕原因

命運弄人，翌年這對兄弟在克倫邦戰場上交手，蘇萌萊遇上前來清剿游擊隊的丹萊，雙方一度駁火。後來，蘇萌萊退出ABSDF，返回仰光生活，但仍因支持ABSDF地下活動和參與運動要求釋放當時被軟禁的昂山素姬，1991年被捕入獄，直至2001年才獲釋。出獄後的蘇萌萊投身義工行列，在勃固河一帶從事教育、挖井等社區發展工作，並協助居民取得供電。

蘇萌萊早已不在尋求推翻獨裁政權的第一線，暫時未清楚軍方上周拘捕他的原因。

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