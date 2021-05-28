白羅斯派戰機迫停客機，扣押反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），備受歐美國家譴責，俄羅斯卻大唱反調，總統普京周五會在索契（Sochi）會見白羅斯統盧卡申科。白羅斯當局打壓異見聲音，不少國民萌生去意，但政府去年以防疫為由禁止國民經陸路出國，隨着歐盟實施制裁，連從空路離境亦受影響。儘管很多當地人樂見歐盟出手制裁，但亦擔心斷了出走渠道，白羅斯陷入孤立，直言全國人民已成「盧卡申科政權下的人質」，國家儼如已成北韓的分支。

白羅斯人嘆：所有國民成政權人質

自去年10月，白羅斯有限度禁止國民經陸路出境到波蘭、立陶宛和烏克蘭，當局聲稱是基於疫情的考慮，但反對者批評盧卡申科是要延續其27年的執政，兼為免流失人才。

「我們與世界隔絕。」54歲明斯克人尼古萊（Nikolai）感嘆，「盧卡申科極盡能事孤立這個國家，回到鐵幕」。對於歐盟宣佈制裁白羅斯，他表示︰「我不覺得中了圈套，但這裏也沒有自由。我所有朋友都對這個國家未來感到憂慮......我們對國際團結一致和支援感到很高興」。

喜見歐盟終有實施行動 籲加大制裁力度

當地一名從事科技行業的匿名受訪者，去年參與示威超過3個月，表示對示威期間警察濫暴「感到徹底無助」，驅使她決定舉家離開白羅斯，「警察直接在住所拘捕人們，而且有關拘留期間受虐待的報道很殘酷」。她表示聽到普羅塔塞維奇被捕後不禁流淚，認為他將面臨死刑。

歐盟國家對白羅斯實施制裁，禁止白羅斯航空公司的客機飛越歐盟空域，這位獲外國公司取錄的受訪者，原本預訂了的航班也被取消。她相信經俄羅斯離境是可能選擇，惟其丈夫或在俄羅斯被捕。她認為目前的制裁，對於國家未來而言只是付上很少代價，亦表示能夠容忍現時的不便，希望歐盟會「展開更多實質的制裁」。

31歲的阿列斯（Ales）表示，「很多人像我一樣對西方終於肯做一些實際的事感到高興」，但也有很多人憂慮沒有機會飛往歐洲國家或烏克蘭。他說︰「由於陸路邊境關閉，飛機成為很多人唯一離開這個國家的選項。這裏有很多選項前往俄羅斯，但是比較貴和路程長。現在，所有白羅斯人成為盧卡申科的人質，而他是那一個常常譴責國際社會孤立白羅斯變差的人。」

明斯克女子阿納斯塔西婭（Anastasia）表示不想等到多年後仍無可能離開的那個時刻，「像蘇聯的鐵幕」。她和丈夫弗拉基米爾（Vladimir）同樣對歐盟制裁感到「非常高興」，「我們相信國家正由恐怖分子掌權，而他們應被當作恐怖分子般對待」。

歐洲禁飛令或使家人隔絕 惟國民普遍支持

而身在異鄉的白羅斯人，則擔心「禁飛令」下，他們無法再見到家人。一名住在英國的33歲白羅斯人表示，他要靠在白羅斯的家人照顧子女，但沒有直航令他的父母出行更困難。不過他亦表示歡迎制裁︰「這項決定當然對公眾造成不便，但亦是為了對付政權，所以我現在是支持的。」

另一外居於英國的33歲奧莉加（Olga）表示，飛莫斯科的需求將會增加，但對於有小童的家庭而言，這些航班比較不便和昂貴。來往倫敦和明斯克的航班一般只需3小時，但若中途經俄羅斯轉機則多了10小時。但奧莉加亦支持歐盟做法，「這是對抗政權的行動，比起單單口講關注好得多。另一方面，白羅斯當局已經抹殺大部分國內與世界的溝通渠道。而現在連離開的機會亦被奪去。看似我們是北韓一部分」。

美國有線新聞網絡／中央社

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