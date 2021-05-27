美國周四促請世界衞生組織(WHO)對新冠病毒源頭進行第二階段調查，負責調查的獨立專家應可全面接觸中國的原始數據和樣本。

世衞專家小組今年1、2月與中國研究人員在武漢及周圍地區進行了4星期調查，3月底正式公佈新冠病毒溯源報告，指病毒很可能由蝙蝠經其他動物傳到人體，而病毒源自實驗室的機會則極低。不過世衞總幹事譚德塞當時批評中國未有提供足夠數據，促請「更深入探索」武肺病毒源於實驗室洩漏的理論。

美國總統拜登下令幕僚找尋關於病毒源頭問題的答案，周三下令情報部門追查有關源頭的其他理論，包括病毒由中國實驗室意外洩漏。美國駐聯合國代表團周四在聲明中說，世衞3月發表的調查報告「不足和沒有定論」，促請世衞適持、透明和以證據為本地進行第二階段調查，包括在中國國內。

美國的聲明說：「中國讓獨立專家全面接觸關於病毒來源及早期疫情的完整和原始數據及樣本，是至為關鍵。」

中國周四透過駐美國大使館作出回應說，中國支持「全面調查在全球各地發現的所有早期COVID-19病例，以及徹查全球各地一些秘密基地和生物實驗室」。

英國駐聯合國大使曼利(Simon Manley)在另一份聲明說，世衞第一階段的病毒溯源調查從來只是調查過程的開端而非終結，英國促請世衞遵照專家報告的建議，適持、透明和以證據為本地進行第二階段調查，包括在中國大陸。

世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周三在衞生部長周年大會上說，世衞曾與多個成員國作非正式磋商，研究下一階段應進行哪些工作，有關討論未來數周會繼續。

路透社

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