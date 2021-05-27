美國加州聖何塞（San Jose）發生大規模槍擊案，一名據悉對工作有不滿的交通局維修人員，前日清早在輕鐵車廠大開殺戒，造成九人死亡，最後開槍自殺。這是美國今年第15宗大規模槍擊案，更是三藩市灣區歷來最嚴重的一宗槍擊案。加州州長紐瑟姆感感慨：「我們究竟怎麼了？」

據當地傳媒報道，槍手是任職於聖克拉拉谷交通局（VTA）的57歲卡西迪（Samuel Cassidy），他前日清晨約6時半在輕鐵車廠兩幢建築物內開了多槍，在車廠旁的治安官辦公室迅速派人到場，當時仍聽到槍聲，惟卡西迪顯然是一發現治安官後即開槍自殺，雙方未有駁火。據指他攜帶了不只一把槍。警犬在現場發現至少一個爆炸裝置，拆彈組亦出動。

其後官方證實，槍手的兩層高房子亦在清早槍擊發生前起火。起火原因仍在調查。

前妻指記仇 常埋怨差事

九名遇害者全是男性，年齡由29至63歲不等，資料顯示他們中有巴士和輕鐵司機、電纜技工和助理主管等。警方未說明槍手犯案動機。跟卡西迪離婚已16年的前妻說他脾氣壞、「相當記恨」，常埋怨被安排苦差事，更講過要殺死同事的說話，但她「從未當真」。紀錄顯示，卡西迪至少2012年起任職電工，三年後升任分站主管。

2009年的法庭文件則顯示，一名前女友指卡西迪患躁鬱症，喜怒無常又暴力，曾數次在酒後強姦她。

美國今年已發生15宗大型槍擊案，共86人死亡。總統拜登前日下令白宮下半旗致哀，同時敦促國會立法減槍械暴力。他在聲明中說：「子彈奪走的每一個生命都刺破國家的靈魂。我們能夠而且必須做更多。」

美聯社/路透社/法新社