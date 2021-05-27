日本第三波疫情爆發已數個月，目前正實施第三次「緊急事態宣言」，但情況未見太大改善。厚生勞動省周三公佈當地最新疫苗接種狀況，稱截至上周五全國有601.2萬人已接種疫苗，相當於總人口約5%，並錄得85宗接種疫苗後死亡的個案，大部分是長者。當局表示現階段疫苗沒有重大懸念，會繼續安排接種，經濟再生相西村康稔表示，期望7月底前完成長者接種，繼東京和大阪後，神戶、橫濱等多地亦陸續設立大規模接種中心。

強調將繼續接種疫苗

日本在本周前只注射輝瑞/BioNTech的疫苗，上周五對Moderna和牛津/阿斯利康疫苗批出許可，本周一開始接種Moderna，故此前厚生省的數字全部來自輝瑞疫苗。85名接種輝瑞疫苗後死亡的人士介乎25至102歲，78%為65歲以上長者，大部分死因是出血性中風或心臟衰竭。

厚生省表示至今未有足夠證據顯示接種與死亡之間的因果關係，至於其他副作用方面，截至5月16日時全國共錄得146宗較顯著副作用報告，相當於每4.19萬人有一人。厚生省指現時的接種體制沒有重大懸念，會繼續接種計劃。

神戶、橫濱等多地擬成立大型接種中心

日本政府本周一開始，在東京和大阪分別設立大型接種中心，以加快疫苗接種，主要對象是長者，中心早前開放預約後不久已經爆滿。多地其後亦迅速成立大型接種中心，其中神戶的接種中心周二開放，首天服務500多名長者，當局將向中心增撥人手，目標是每天為2,000人接種。另外，橫濱港將在6月6日設立大規模接種中心，期望截至7月底為9.2萬人接種，千葉、群馬等地亦計劃成立類似會場。

西村康稔周四視察東京都內的大型接種中心，並與地方官員交換意見。西村表示輝瑞疫苗對變種病毒同樣有效，而長者特別容易出現重症，期望可讓全國3,600萬名長者在7月底前完成接種。現時日本長者接種率不足一成，西村強調疫苗是保護國民生命安全的關鍵，在長者完成接種後，將擴大至讓在職人士等一般人接種，並會加強病毒測試。

73歲的下藤先生早前到東京接種疫苗，他坦言日本的接種進度比美國、以色列和歐盟等慢，但只要日本人團結起來，便可後來居上。市民龍田女士也表示，日本有很多優秀的開發疫苗人員，但長期以來，開發疫苗要獲得政府核准過程很艱難，所以這次疫情發生後，日本未能及時開發疫苗。她認為身為先進國的日本疫苗接種率超低，讓她感到很丟臉。

強生疫苗申請日本許可

日本政府現時已採購1.94億劑輝瑞/BioNTech、1.2億劑英國牛津/阿斯利康疫苗及5,000萬劑Moderna疫苗。美國強生藥廠周一公佈，已向日本厚生勞動省提交疫苗審批申請，該藥廠在日本進行的首階段臨床實驗有250人參加，初步有效率為66%。

內閣官房長官加藤勝信表示，期望日本可有更多疫苗選擇，但需確保疫苗安全和有效程度。倘若政府批准強生疫苗，首批相信最快會於2022年初送抵達，成為日本第4款抗疫疫苗。

日本放送協會/路透社/中央社/共同社

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