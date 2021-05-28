白羅斯日前迫降一架經過其空域的民航客機，並捉拿機上的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），歐盟遂建議成員國客機避開白羅斯領空。奧地利外交部周四表示，奧地利航空當天一班由維也納前往莫斯科的航班，因計劃改道繞過白羅斯領空，遭俄羅斯拒絕降落，航班需取消。奧地利批評俄方舉動令人費解。

涉事航班為奧地利航空OS601號航班，原定周四上午10時從維也納飛往莫斯科多莫傑多沃（Domodedovo）國際機場，但因俄方拒絕接受航班改道，令航班被迫取消，乘客需改乘其他航班。同一編號OS601的航班周五暫未取消，但未知能否順利起飛。

法國航空往來巴黎戴高樂機場與莫斯科的AF1154及AF1155號航班亦出現類似情況，法航周三表示，俄羅斯不批准航班繞過白羅斯空域，航班因此取消。最新航班資訊顯示，同一編號航班至周五仍未恢復。白羅斯航空周四宣佈，取消來往德國、比利時、意大利等8個國家的航班直至10月30日，並宣稱出現航空公司無法控制的狀況。

國際民航組織下月交初步報告

奧地利外交部促請俄羅斯不要妨礙歐俄之間的空中運輸，強調繼續奧地利與俄羅斯之間的航空交通符合雙方利益，奧地利航空母企德國漢莎航空則指，公司旗下所有航班都正避開白羅斯領空，且來往西歐與莫斯科或聖彼德堡的航班亦如常飛行。俄羅斯運輸部拒絕回應事件。

聯合國屬下國際民航組織（ICAO）周四宣佈將調查白羅斯迫降客機事件，預計6月25日提交初步報告。ICAO在聲明表示非常關注事件，調查重點將是白羅斯有否違反國際民航規例，促請成員國配合調查。然而ICAO權力有限，即使查明白羅斯違例，料ICAO最多亦只能褫奪該國在組織內的投票權，無法作出其他更具體有力的懲罰。

傳中俄反對調查 俄重提斯諾登事件

知情者向路透社透露，多國認為事件已牽涉飛行安全，無法坐視不理，但受阻於中國和俄羅斯反對。其中，俄羅斯重提2013年斯諾登事件，稱當時歐洲多國亦禁止被傳載有斯諾登的玻利維亞總統專機飛越領空；中國則要求給予更多時間。據報白羅斯代表在會上表示，該國並無迫降涉事客機，強調假如機師不同意在白羅斯降落，仍可繼續飛往立陶宛。

法新社/路透社/塔斯社/德國之聲

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