根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.68億、死亡人數超過350萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,321萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.3萬。印度確診人數超過2,736萬，死亡人數超過31.5萬。巴西確診人數超過1,634萬，死亡人數超過45.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

加州谷針大抽獎 10接種疫苗幸運兒各可獲150萬美元獎金

加州將為在6月15日前接種疫苗的人士提供1.16億美元(約9億港元)的現金和禮物卡獎賞。這是美國各州為鼓勵居民接種疫苗最新和最慷慨的獎勵。加州州長紐森（Gavin Newsom）提出這項獎勵計劃，是希望在6月15日全面重啟經濟前刺激疫苗接種。根據計劃，當局將在已於6月中前注射疫苗的居民中抽出10位幸運兒，每人可贏得150萬美元(1,170萬港元)獎金，另外30人各可獲得5萬美元(39萬港元)獎金。而由星期四起，首200萬名接種疫苗的加州居民，各可獲得50美元(390港元)的禮物卡。

加拿大撐拜登尋找病毒源頭

加拿大支持美國總統拜登對新冠病毒源頭尋根問底的努力，總理杜魯多說：「我們支持美國及其他國家呼籲，要更好了解COVID-19的源頭。我知道外間有很多揣測，但我們必須確保可全面接觸全部事實，以實際了解發生何事及確保不會重蹈覆轍。」

德國下月7日起為12歲以上兒童接種輝瑞-BioNTech疫苗

德國總理默克爾說，德國由6月7日起，將開始為12歲以上兒童接種新冠病毒疫苗，但她強調疫苗接種並非強制，不影響學童能否上學或度假。歐洲藥品管理局預計周五會批准在12-15歲兒童身上接種輝瑞-BioNTech疫苗。默克爾說，願意接種的兒童在8月底前，至少會獲接種第一劑疫苗。她又說，學校不會規定學生要打疫苗，家長若以為只可帶已接種疫苗的孩子往旅遊度假，也完全弄錯。

印度停出口疫苗 世衞急需1.9億劑疫苗填補缺口

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及世界衞生組織(WHO)周四表示，疫苗全球獲取機制（COVAX）6月底前急需1.9億劑疫苗，以彌補印度停止疫苗出口後留下的缺口。兩個機構在聯合聲明說，富裕國家在2021年可至少分享10億劑疫苗。

法國加強限制英國等非歐盟國家人士入境

法國外交部宣佈將對來自英國的非法國居民，重新引進更嚴格的防疫措施，以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，特別是首先在印度發現的變種病毒。法新社報道，新措施規定英國與其他非歐盟人士若要入境法國，必須證明有緊迫原因。此外，他們抵埗後必須自我隔離7天。

法新社/路透社/中央社

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