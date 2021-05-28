敍利亞極端組織「伊斯蘭國」（IS）多年前透過互聯網從西方國家吸納了一批支持者，2014年僅20歲的穆塔納（Hoda Muthana）亦是其中之一，離開美國成為IS新娘，先後跟多名組織成員結婚並誕下一子。她加入組織本來以為可以幫助社區，做一位得體的穆斯林，卻發現「那是一場大混亂，真是人間地獄」，目前被禁止回國的她直言非常後悔當年的決定。

穆塔納現年26歲，她在一輯紀錄片中，講述有何原因驅使她離家出走，繼而落至有家歸不得的下場。她剖白說：「被人洗腦時，你不會知道自己被洗腦，直至你有一刻驚醒過來，才發覺自己過份沉溺於宗教狂熱思想。」穆塔納為加入IS而後悔一生，現在只希望可以抺去過去可怕的一切，「這經歷實在是太瘋狂，像電影情節一樣，但現實比電影更慘」。

生於新澤西州（New Jersey）的穆塔納來自一個也門移民家庭，本來在阿拉巴馬州胡佛市（Hoover, Alabama）就讀大學，離家出走加入伊斯蘭國時年僅20歲。她當時在網上接觸其他穆斯林，「高中時我朋友不多，而且極之怕羞。我又不可以與朋友出去玩，甚麼地方都不可以去，連商場都不可以。就算我是美國人，在美國出生長大，將來卻只能聽從父母之命，盲婚啞嫁，所以從來都沒時間想像任何可能性」。穆塔納在電影中指自己與母親關係不好，「我以為更加虔誠，相處就可以好一點，因為她非常虔誠」。

加入IS後，穆塔納在網上發文，包括慶祝燒掉她的美國護照，並一直鼓吹民眾向美國發動襲擊。穆塔納先後與組織內不同成員結婚，最初兩個丈夫戰死，她更為其中一人誕下一子。穆塔納堅稱：「我期望在敘利亞找到穆斯林的樂土，在醫院、學校幫忙，為社群出一分力，成為與其他人和睦共處的得體穆斯林。」然而，現實卻是「一塌糊塗，就如人間地獄一樣」，她更補充一句說：「千真萬確。」

2019年，醒覺的穆塔納帶着4歲兒子阿當（Adam）逃離IS，被庫爾德武裝部隊俘虜後，獲轉送至敘利亞東北部一個難民營。她懇求返回美國，但法官按一條外交法例判決，指穆塔納不具美國公民身份，奧巴馬政府亦指穆塔納的護照是出於錯誤才發出。穆塔納家人繼續為她奔波進行法律訴訟，盡一切努力帶她回家。她的代表律師向雜誌《時人》（People）表示，會將案件上訴至美國最高法院。

拍攝紀錄片的西班牙導演古婭（Alba Sotorra Clua）向《時人》稱，希望自己的作品可以減少外界對穆塔納及英國少女貝古姆（Shamima Begum）等「聖戰新娘」的偏見，「我在當地遇到的女性，都很後悔加入（組織），但已經太遲了，因為你已經無法離開」。紀錄片《回家路上：逃離伊斯蘭國之後》（The Return: Life After ISIS）剛在美國紐約人權觀察電影節放映。

美國《紐約郵報》

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