（北美通訊）為提高紐約州疫苗接種率，州政府推出更多誘因，其中一個名為「Get a Shot to Make Your Future」的獎勵計劃主打年輕一代，所有已接種疫苗的12至17歲學童，均可獲得一次抽獎資格，有機會得到四年大學全額獎學金，金額包括學費、食宿、書簿津貼及日用所需。

計劃為期五個星期，負責單位將於每個星期三隨機抽出10名幸運兒，得奬名額合共50個。凡在5月12日或之後接種過一劑輝瑞疫苗的學童，就有資格參加抽奬。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，越早接種疫苗的學童，就會有更多機會贏取獎學金，希望推動他們盡早接種。

為刺激民眾接種疫苗，紐約州政府早已出動銀彈政策，在星期一（24日）推出「Vax & Scratch」的接種獎勵計劃，州內成年居民在5月28日之前，到10個指定地點之一接種疫苗，即可獲發一張彩票，頭獎獎金達500萬元（美元，下同）。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，紐約2,000萬名居民中，約有45％已接種兩劑疫苗，高於全國平均水平的39.5％。科莫指12至17歲青少年的疫苗接種率只有8.7%，所以希望提供誘因，鼓勵他們自己，甚至與家長一起去接種疫苗。

紐約州將於秋季實施全面復課安排。紐約州立大學總校長馬拉特拉斯（Jim Malatras）表示歡迎推動接種疫苗的奬勵計劃，為大學全面復課製造良好條件。