美國政府將在周五向國會提交2022年度國防預算。路透社引述消息指，總統拜登有意在預算中撥出更多資金推動核武現代化，亦會增加在太空、軍事反應以至「太平洋威懾倡議」（PDI）等項目的投資，種種行動都被指有意抗衡及威懾中國。

新一份國防部預算總值為7,150億美元（約5.55萬億港元），連同聯邦調查局（FBI）、能源部等部門涉及防務的預算，估計下年度涉及美國國家安全的總預算為7,530億美元（約5.87萬億港元），較今年增加1.7%。

近期台海局勢緊張，中國上周再次批評美軍軍艦駛經台灣海峽。消息人士透露拜登政府計劃開發超音速武器和其他新一代武器，準備抗衡中國及俄羅斯，被形容是「為抗衡中國而設」的PDI則會加強印太區的雷達、衞星和導彈系統，以改善美軍在區內的戰鬥準備。

棄部份舊機艦換取資金研新武器

國防部計劃放棄部份維修成本高昂的舊式軍備，以調動資金研發新武器，撥給士兵的總款項也會減少。據報當局準備棄用的包括4艘濱海戰鬥艦以及多架A-10空中支援機，亦有KC-10和KC-135空中加油機等，並計劃建造85架全新F-35隱形戰鬥機，較過去兩年多，但年內海軍新艦則只會有8艘，比前總統特朗普時期規劃的12艘少。

至於核武仍是美軍其中一項開支最高的項目，估計每年預算逾600億美元（約4,655億港元），拜登政府計劃在新一年運用撥款改善核武指揮和控制，亦會繼續尋求在F-35搭載核武。新預算仍有待國會審議，才能定下最後開支。

路透社

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