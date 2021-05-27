由47國組成的聯合國人權理事會（UNHRC），周四以24票贊成、9票反對、14票棄權，通過伊斯蘭合作組織（OIC）和巴勒斯坦駐聯合國代表團提出的決議案，啟動國際調查以巴本月爆發的11天衝突有否觸犯戰爭罪行，並呼籲成立永久「調查委員會」，監察和報告在以色列、加薩和西岸的違反人權行為。

以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）形容人權理事會的決定可恥，是公然反錫安主義的另一例子。他說，這場鬧劇是對國際法的嘲弄，鼓勵恐怖主義。以色列外交部表明以色列不會配合調查，認為這項行動是在「洗白恐怖組織哈馬斯（Hamas）犯下的罪行」。

美國亦對通過決議案深感遺憾。美國在人權理事會擁有觀察員地位，但不能投票，亦未有在會上發言。

決議案要求成立的調查委員會亦將調查「目前緊張、不穩定和持續衝突的根源」，包括歧視和壓迫。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在表決前稱，以軍空襲加薩造成多人死亡，可能構成戰爭罪行，而哈馬斯從加薩發射火箭攻擊以色列，也可能違反國際法。

以色列與哈馬斯本月10日爆發激烈衝突，持續11天才協議停火。加薩衞生部表示，衝突造成253名巴勒斯坦人喪命，包括66名兒童，另超過1900人受傷。在以色列方面，由加薩地區發射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名兒童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列軍人、1名印度人和兩名泰國勞工，另約357人受傷。

美聯社/路透社/中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）