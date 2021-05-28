2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，今天分別被判刑14至18個月。流亡海外的前議員羅冠聰及英國組織「香港監察」（Hong Kong Watch）也有就事件發聲，「香港監察」指10名民主派人士被判刑，正是「嘲弄香港政府聲稱繼續維護香港基本法和言論自由」。

「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）在聲明中表示︰「我們見到北京及它在港府中的隨從使用備受批評的《公安條例》（Public Order Ordinance），打擊民主派人士和鎮壓異見人士。由以往的定額罰款到現在囚禁逾一年，北京一直致力加劇在香港進行和平抗議的代價。同一天，我們明白到根據《國安法》，個人向外國記者發佈消息已構成犯罪，正是北京進一步遏制香港新聞自由。」

他呼籲國際社會必須採取一致行動回應中共持續不斷鎮壓香港民主運動，包括要求釋放所有政治犯、推動成立聯合國香港特別調查員，並對嚴重侵犯香港人權的香港和中國官員實施針對性制裁。

流亡海外的前議員羅冠聰形容今次10.1遊行案被告遭重判「離譜（outrageous）」及不可接受，因為各人只是主張和平集。他強調人們享有集會示威自由的權利，惟根據今次判決，若各被告沒有行使權利認罪，將可能被判監兩年，而只不過幾年前，未經批准集結也只會被判社會服務令。

美國《紐約時報》亦有報道10.1遊行案判決，並以「由示威者變成階下囚︰香港如何扼殺異見」為題，形容判刑是當局鎮壓反對派的明顯行動，而有份撰文的《紐約時報》駐港記者王霜舟（Austin Ramzy）亦在Twitter指，起訴只為遏止異見聲音。

香港監察／美國《紐約時報》

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