日本第三波疫情仍然持續，首相菅義偉周四傍晚與主責抗疫的經濟再生擔當相西村康稔會面後，透露有意延續東京等地的緊急事態宣言。西村周五在專家小組會議指，擬將東京和大阪等9個都道府縣的緊急事態宣言期限延長至6月20日，沖繩的宣言期限亦很大機會延至同一天，預料菅義偉今日稍後會正式頒佈。

政府官員今日與專家小組召開會議，討論延長該9地的緊急事態，並正考慮延長埼玉、千葉、神奈川等5地的「防止蔓延等重點措施」。西村康稔指出東京、大阪的人口流動正在增多，憂慮這會導致感染個案上升。

目前日本共有20個區域緊急事態宣言生效，當中東京、大阪、京都、愛知、兵庫、岡山、廣島、福岡和北海道的宣言限期原定本月底屆滿。

變種病毒蔓延 減慢控制疫情

近日日本COVID-19重症數字持續高企，且疫苗接種率仍然只有約5%。菅義偉周四稱東京、大阪等地的感染人數有減少趨勢，但整體而言仍不能鬆懈，專家組在周二的會議上則坦言，由於傳染性較強的變種病毒在日本蔓延，即使延長緊急事態宣言，首都圈等地區感染宗數減少或需更長時間才能達成。

當東京都緊急事態宣言如政府預期延長後，其結束日期距離東京奧運揭幕只有約一個月時間。近期日本民間對於取消奧運的呼聲越來越大，但日本政府、奧組委和國際奧委會均指，無論奧運揭幕時東京是否仍處於緊急事態，奧運亦會如期舉行。

日本放送協會/共同社/路透社

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