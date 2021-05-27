Facebook表示「鑑於有關2019冠状病毒病(COVID-19)的溯源調查仍在進行及諮詢公共衞生專家意見」，將不會再刪除指稱COVID-19是人為製造的言論。

目前全球有越來越多聲音要求調查COVID-19的源頭，包括由實驗室洩出的可能性。自疫情爆發以來，Facebook對COVID-19言論的政策一再改變。在2月，Facebook宣佈禁止發表COVID-19是中國實驗室製造及疫苗無效甚至有毒等言論。美國范德堡大學(Vanderbilt University)心理學教授法西奧(Lisa Fazio)說，Facebook政策一再改變顯示追查真相的困難，尤其是類似新冠病毒這類前所未見的事物，專家會因應新證據出現而推翻以往的觀點。

在Facebook宣佈改變政策前，美國總統拜登周三要求情報部門加倍努力調查COVID-19疫情源頭，包括由中國實驗室洩漏的可能性，並在90日內交報告。拜登政府多月來一直指有關言論是邊緣理論，但近日一反常態，與全球其他國家合力施壓，要求中國對疫情爆發要更加開誠佈公。共和黨人一直批評拜登不多強硬，沒有利用此機會迫中國停止阻撓調查。

Facebook負責誠信的副總裁羅森說，Facebook將繼續與衞生專家合作，緊跟疫情溯源發展，在新資料和證據出現時，適時更新政策。

美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）