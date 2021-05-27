【本報訊】經典兒童圖書《好餓的毛毛蟲》（The Very Hungry Caterpillar）的作者兼插畫師卡爾（Eric Carle）周日在麻省寓所逝世，終年91歲。卡爾一生出版超過70本圖書，總銷量逾1.52億冊，他愛以昆蟲和動物做主角，其他著名作品有《愛生氣的瓢蟲》、《棕熊，棕熊，你看到了甚麼？》等。

內容簡單 幼兒易模仿

數卡爾最受歡迎的作品，首推1969年面世的《好餓的毛毛蟲》，全書僅二百多字，但通過獨特簡約的畫功，卡爾成功描繪出毛毛蟲如何由卵孵化，再通過每日不斷進食，最終蛻變成一隻美麗蝴蝶，閱讀過程能讓兒童學習數數和簡單生字，享譽育兒界，過去52年被繙譯成66種語言，賣出逾5,000萬本，是不少人的童年睡前讀物。

卡爾畫風童真，曾指他創作生涯最大成就是聽見有兒童閱畢其作品後稱：「噢！我也畫得到！」他認為「圖畫需要文字，文字也需要圖畫，曾有小朋友形容我是圖畫作家，那是對我非常貼切的形容。」

近年本港學界興起繪本教學， 勵志會陳鄭潔雲幼稚園校長、課程發展委員黃玉卿20年前首次接觸卡爾的作品，她認為其內容易掌握，幼兒做美勞已能模仿其創作手法，「他的故事（用字）句子重複，兼有節奏……小朋友又可以做到畫家的東西，因而共鳴感更強」。