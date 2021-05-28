華府據報調查烏克蘭有否干預美國大選

美國《紐約時報》引述消息人士報道，美國聯邦檢察官正調查烏克蘭現任和卸任官員有否干預美國去年總統大選，包括烏克蘭官員是否利用美國前總統特朗普當時的私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani），散播關於現任總統拜登的誤導言論。

報道指，調查始於特朗普卸任前數月，由負責紐約東區事務的布魯克林聯邦檢察官負責，查證烏克蘭官員是否試圖利用朱利亞尼等不同渠道，散佈拜登貪腐的消息，企圖影響去年11月總統大選。

烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andrii Derkach）也是調查對象，美國財政部早前已制裁德卡奇，形容他是「活躍十多年的俄羅斯特工」。

曼哈頓聯邦檢察官亦正調查朱利亞尼擔任特朗普律師時，是否曾與烏克蘭執政官員有商業往來。聯邦探員上月搜索他的住宅和辦公室，扣留了手機和電腦。朱利安尼否認指控，他的律師批評調查出於政治動機。

中央社

日本瀨戶內海貨船相撞沉沒3人失蹤

日本愛媛縣今治市西北對開的瀨戶內海水域，在周四晚上發生日本貨船與外國船隻相撞意外，日本貨船沉沒，其中9人獲救，3人至今下落不明，救援人員仍在搜救。

日本放送協會（NHK）報道，晚上11時55分左右，排水量約1.1萬噸的貨船「白虎號」，跟來自馬紹爾群島（Marshall Islands）一艘大約2,700噸、盛載化學物船隻「ULSAN PIONEER」相撞。

今治海上保安部表示，「白虎號」相撞後大約2小時沉沒﹐船上共有12名船員，其中9人獲救送院，沒有生命危險。3人仍然失蹤，分別是66歲的船長佐藤保及兩名27歲、22歲船員。而「ULSAN PIONEER」未沉沒，也無人受傷。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）