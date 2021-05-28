在去年疫情高峯期，英國劍橋公爵夫人凱蒂曾經跟患血癌的4歲女童米拉（Mila Sneddon）通電話，凱蒂當時答應只要有機會見面，便會穿上米拉最喜歡的粉紅色裙子與她相見。事隔大半年，凱蒂周四履行承諾，相約米拉及其家人到蘇格蘭聖十字宮喝下午茶，她穿上一襲粉紅色長裙跟換上公主裝束的米拉合照留影。

女童曾在凱蒂影集出現

凱蒂本月初推出疫情主題影集《Hold Still》，其中一張照片就是米拉隔着窗與父親作勢親吻。原來米拉在2019年11月證實患上急性血癌，需定期到醫院深切治療部接受化療，但碰巧疫情不久後爆發，米拉的父母決定一家人分開居住，以減低互相感染機會，米拉由媽媽蓮達（Lynda Sneddon）陪同，父親斯科特（Scott Sneddon）則跟大女喬迪（Jodi Sneddon）搬到蓮達娘家同住，而凱蒂影集的照片正是兩父女分開生活第一天時由蓮達拍攝。

肯辛頓宮其後上載影片，透露凱蒂去年8月曾致電米拉一家，感謝蓮達向她提供照片。米拉當時興致勃勃地分享她最喜歡溜狗，又表示自己知道凱蒂3名兒女的名字，分別是夏洛特、喬治和路易，凱蒂回答稱路易長大了不少，而且喜歡玩電動滑板車。

米拉其後問凱蒂有沒有公主服裝，凱蒂回答稱「恐怕我現在不會穿公主服了」。米拉則表示自己喜歡粉紅色，凱蒂於是答應米拉只要二人有機會見面，她便會穿上粉紅色的裙。

「想給你擁抱」 讚女孩公主服好看

直到周四，凱蒂終與米拉見面，她戴着花花口罩、穿粉紅色長裙，走近米拉時揮了數下手，伸手作擁抱狀稱：「米拉，我想給你一個大大的擁抱，很高興親身看見你。」小女孩亦有禮地跟父母和姐姐一同站起迎接凱蒂，她穿上了公主裝，頭上頂着小皇冠，雙腳則穿芭蕾舞鞋。

凱蒂大讚米拉的公主裝：「我很喜歡你的裙，可以轉一轉身嗎？還有鞋呢」，米拉隨即在凱蒂面前轉了個圈，二人其後坐下聊天。凱蒂跟米拉見面後不久，便跟丈夫威廉王子返回倫敦，結束近日在蘇格蘭的訪問。

英國《每日郵報》

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