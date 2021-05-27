美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)引發的醜聞沒完沒了，根據他拿去維修而沒有取回的手提電腦儲存的資料顯示，在2015年當拜登仍是副總統時，他曾出席亨特的烏克蘭、俄羅斯和哈薩克斯坦生意夥伴的飯局，而亨特早在飯局舉行前在電郵中向生意夥伴承諾會介紹父親給他們認識。

該場飯局在首都華盛頓Café Milano一間花園宴會廳舉行，該間餐廳在宣傳口號中標榜是「全球權貴經常出入場所」。在飯局後翌日，烏克蘭能源企業Burisma高層普薩斯基爾(Vadym Pozharskyi)發電郵給亨特，感謝他介紹其父給他認識。亨特當時擔任Burisma董事，每月酬金83,333美元(約65萬港元)。

根據亨特在飯局3星期前準備的賓客名單，參加飯局的包括俄羅斯女富豪巴圖莉娜(Yelena Baturina)和她的丈夫，以及貪腐的前莫斯科市長盧索夫(Yury Luzhkov)。巴圖莉娜2014年2月曾電滙350萬美元(2,730萬港元)給一間亨特有份的投資公司，參議院一個委員會去年調查亨特時，財政部曾把該筆滙款列入可疑活動報告中。

根據亨特的電郵記錄，他在飯局前已通知其他賓客其父會出席聚會。他3月向當時希臘東正教會首腦的兒子卡盧圖斯(Michael Karloutsos)發出的電郵稱：「晚宴的表面目的是討論食物安全…我父親會出席，但請暫時保守秘密。」

這場飯局令人質疑究竟拜登對亨特與外國企業和政府官員的交往所知多少，他一直聲稱毫不知情。獲邀參加飯局的還包括哈薩克斯坦3名官員，但實際出席飯局的賓客有哪些，目前仍未清楚。白宮對報道拒絕置評。

美國《紐約郵報》

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