中國促請法國遊說歐盟批准遭歐洲議會表決凍結的「中歐投資協定」，但法國外貿部長里斯特（Franck Riester）重申，北京必須先撤銷對歐洲議會議員的制裁。

歐洲議會上周四表決通過凍結「中歐投資協定」審議程序的決議案，要求中國須解除制裁歐盟才能審議協定，並提到歐盟與台灣貿易協定不應受協定牽制，表達支持與台灣洽簽投資協定。中國商務部長王文濤周二曾與里斯特進行視像會議討論有關問題。

根據中國商務部周四發出的聲明，王文濤在會議上表示「中歐投資協定」是雙贏方案，「我們希望法國可積極推動，爭取盡快簽署落實」。里斯特證實曾與王文濤開會，並表示他重申了法國和歐盟的立場。

里斯特說：「中國制裁歐洲議會議員令人無法接受，令我們無法在批核協定上再邁進一步。」里斯特又向王文濤再次表達對新疆人權狀況的關注。

另一方面，中國國務院副總理胡春華周四應邀與法國財長勒梅爾 （Bruno Le Maire）進行視像對話，討論中法雙邊經濟及金融合作。

胡春華說，自今年初，中法兩國元首已在加強雙邊合作、合作應對全球氣候變化和新冠疫情等問題上達成共識，中國隨時準備與法國執行達成的共識及聯合策劃新紀元的雙邊經濟財金合作重點。胡春華是中法高級別「經濟財金對話」(EFD)的中方代表團組長。

他又說，中國願意與法國合作積極推動地方經濟合作及擴大在現代農業、數碼經濟和金融的合作，並為兩國經濟發展注入新動力。

作為EFD法國代表團組長的勒梅爾指出，法國極重視中法雙邊關係發展，希望加強與中國的溝通與聯繫，並加深在經濟、貿易和投資方面合作，令雙方的整體戰略夥伴關係繼續發展。

法新社/新華社

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