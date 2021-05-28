日本政府在疫情肆虐下，仍堅持繼續在7月舉辦東京奧運會。日本全國醫師工會代表植山直人周四警告，假如奧運真的如期舉行，全球約200個國家及地區的人都會齊集東京，意味各種變種病毒亦會集中在一起，恐製造出「奧運變種」病毒，促請取消奧運；東京醫學協會則呼籲奧運會閉門作賽。

植山直人警告若奧運如期舉行，將有數以萬計選手、官員、傳媒等從世界各地湧到東京，最終可能演變成從未遇見過的全新病毒變種，一旦出現更易令兒童感染、且降低疫苗效果的新變種，將造成悲劇，「那時候新的變種病毒可能會被命名為東京奧運變種，而那些認為舉辦奧運是好事的蠢人，未來100年也會受指摘」。

植山直人形容，東京奧運本意是展示日本從2011年311大地震中復興，如今卻可能造成另一場災難，並指目前全球均正努力抗疫，部份人卻試圖強行舉辦奧運，批評這些人「幾乎是獨裁者」，竟打算犧牲部份人，強調國際社會必須阻止東奧舉行。

病毒變種需時 奧運風險不明

東京奧運原定去年夏季舉行，因疫情延期一年。日本政府承諾舉辦安全的奧運會，國除奧委會則指無論如何也將舉行。東京奧組委較早前已公佈，今屆奧運不設海外觀眾，下月會決定是否禁止日本觀眾進場，所有參賽選手將每天接受病毒測試，且禁止使用公共交通工具。

倫敦國王學院人口健康研究所所長澀谷健司（Kenji Shibuya）則稱，病毒變種需長時間進行，亦要有大量免疫力不足的人同時存在，認為奧運造成的額外風險不高，反而日本當前的疫情可能更為危險。

英國《每日郵報》

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