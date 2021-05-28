蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

迫降客機捉記者｜歐盟擬加碼制裁 盧卡申科威脅將任由難民和毒品湧入西歐

23分鐘前
盧卡申科威脅若歐盟制裁，將任由難民和毒品湧入西歐。互聯網

白羅斯出動戰機迫降愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）客機，扣押反對派記者普羅塔塞維奇。歐盟繼周一宣佈制裁白羅斯，中斷與白羅斯的航空交通聯繫，周四（27日）在葡萄牙舉行的歐盟外長會議再討論加碼經濟制裁，並點名提到白羅斯出口的碳酸鉀和石油。白羅斯總統盧卡申科威脅，倘若歐盟制裁落實，將任由難民和毒品湧入西歐。

相關新聞：迫降客機捉記者｜法航奧航迴避白羅斯空域 飛莫斯科客機卻遭俄拒入境

盧卡申科周四在國會為迫降客機的指控辯護，重提瑞安航空客機上有炸彈威脅，是巴基斯坦武裝分子哈馬斯由瑞士發出。但哈馬斯已否認瑞士電郵供應商亦指有關威脅是客機在白羅斯上空改道後才發出

盧卡申科又試圖淡化歐盟制裁的影響，稱會以經濟快速增長的亞洲，取代「增長得可憐地慢」的歐洲；又威脅若制裁落實，將任由難民和毒品湧入西歐，「我們（以往）阻止了毒品和難民，現在你們要自己吃掉和捉人」。

歐盟或制裁白羅斯出口碳酸鉀

白羅斯邊境與拉脫維亞、立陶宛和波蘭這3個歐盟國家接壤，最有可能首當其衝。立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）周四回應稱︰「這是個不可預測的政權，你可以預計任何事情會發生，而你必須為任何事做準備。」她形容，威嚇對立陶宛毫無意義，因為該國有其邊境管控政策。

盧森堡外相阿塞爾博恩（Jean Asselborn）建議就白羅斯出口的碳酸鉀實施制裁，他說：「我認為，關鍵字是碳酸鉀。我們知道，白羅斯生產碳酸鉀，是全球最大供應國。我認為，如果我們在這方面制裁，盧卡申科一定受重挫。」

奧地利則擔心經濟制裁措施，令白羅斯更靠攏俄羅斯。奧地利外長沙倫貝格表示︰「我們不想發生的是驅使這國（白羅斯）投向俄羅斯懷抱。」俄羅斯疑為表達支持白羅斯，本周已先後拒絕兩班航道繞過白羅斯的歐洲航機進入俄羅斯

英國《泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

白羅斯Roman Protasevich經濟制裁
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner