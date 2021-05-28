白羅斯出動戰機迫降愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）客機，扣押反對派記者普羅塔塞維奇。歐盟繼周一宣佈制裁白羅斯，中斷與白羅斯的航空交通聯繫，周四（27日）在葡萄牙舉行的歐盟外長會議再討論加碼經濟制裁，並點名提到白羅斯出口的碳酸鉀和石油。白羅斯總統盧卡申科威脅，倘若歐盟制裁落實，將任由難民和毒品湧入西歐。

盧卡申科周四在國會為迫降客機的指控辯護，重提瑞安航空客機上有炸彈威脅，是巴基斯坦武裝分子哈馬斯由瑞士發出。但哈馬斯已否認，瑞士電郵供應商亦指有關威脅是客機在白羅斯上空改道後才發出。

盧卡申科又試圖淡化歐盟制裁的影響，稱會以經濟快速增長的亞洲，取代「增長得可憐地慢」的歐洲；又威脅若制裁落實，將任由難民和毒品湧入西歐，「我們（以往）阻止了毒品和難民，現在你們要自己吃掉和捉人」。

歐盟或制裁白羅斯出口碳酸鉀

白羅斯邊境與拉脫維亞、立陶宛和波蘭這3個歐盟國家接壤，最有可能首當其衝。立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）周四回應稱︰「這是個不可預測的政權，你可以預計任何事情會發生，而你必須為任何事做準備。」她形容，威嚇對立陶宛毫無意義，因為該國有其邊境管控政策。

盧森堡外相阿塞爾博恩（Jean Asselborn）建議就白羅斯出口的碳酸鉀實施制裁，他說：「我認為，關鍵字是碳酸鉀。我們知道，白羅斯生產碳酸鉀，是全球最大供應國。我認為，如果我們在這方面制裁，盧卡申科一定受重挫。」

奧地利則擔心經濟制裁措施，令白羅斯更靠攏俄羅斯。奧地利外長沙倫貝格表示︰「我們不想發生的是驅使這國（白羅斯）投向俄羅斯懷抱。」俄羅斯疑為表達支持白羅斯，本周已先後拒絕兩班航道繞過白羅斯的歐洲航機進入俄羅斯。

英國《泰晤士報》

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