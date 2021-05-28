有美國議員和傳媒本月初披露，美國當局曾資助中國科學院武漢病毒研究所，進行蝙蝠把冠狀病毒傳人的研究。白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）一度在5月10日的參議員聽證會否認此說法，到周二（25日）聽證會卻改口，承認曾迂迴撥款逾60萬美元（約466萬港元）予武漢病毒研究所，令共和黨議員要求福西下台的呼聲日增。

福西周二承認，美國國家衞生院（National Institutes of Health，NIH）在5年間，透過一個名叫「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的非牟利機構向官方中國科學院旗下的武漢病毒研究所撥款逾60萬美元，但否認資助用於針對蝙蝠冠狀病毒的「功能增益」（gain of function）研究。這種「功能增益」研究是指令病毒傳播力更強或死亡率更高，以預測新的病原體和對抗的方法。

福西稱華科學家可信賴 惟不清楚北京影響力

在周三聽證會上，路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）繼續質詢福西︰「你如何知道他們（武漢研究所）沒有向你說謊，並把金錢用於『功能增益』研究上？」福西承認無法保證科學家和獲贊助者沒有說謊，僅稱研究所的科學家都「值得信賴」，並預期研究人員遵從撥款條件，即研究冠狀病毒由蝙蝠傳播到人類，從而更認識2003年「沙士」疫情。

被問到中國政府有否影響中國的科學家，福西表示：「我對中國共產黨沒有足夠的洞見，去得知他們與科學家之間的互動。」他又承認，無法知道中國政府對世界衞生組織的影響力。

福西曾反對戴口罩 共和黨批評誤導美國人

俄亥俄州眾議員戴維森（Warren Davidson）近日提出法案，要求福西下台。他說︰「福西代表着前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）在告別演說警告我們的一切︰科學技術精英引領國家走向他們的目標。」

共和黨議員也批評福西屢次在抗疫工作誤導美國人。去年3月疫情初期，福西曾稱：「現在美國人出門不應戴口罩。」縱使他事後澄清意指口罩應優先供應予醫護，但共和黨議員堅稱福西說謊。他當時也和應世衞說法，反對時任總統特朗普就疫情而實施旅遊限制，促成了病毒傳入美國後大爆發。

另外，今年3月德州放寬口罩令，福西曾警告當地疫情將大爆發，這種情況至今並未發生。共和黨眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）表示︰「已經有一段很長時間，福西停止與美國民眾對話。」

對病毒屬人畜共患 前國務院調查員斥荒謬

另外，前美國國務院官員阿舍（David Asher）在任內負責調查疫情源頭，他周四向霍士新聞表示，發現「幾乎沒有證據支持COVID-19存在自然、人畜共患的演化或來源」。被視為權威的福西在當時已經否定病毒屬人為製造的可能性，直到近日他才改變口風，指最可能來自動物宿主，但「無人能夠對此肯定」。

阿舍表示，他的調查團隊當時集中在兩個假設，就是病毒源自蝙蝠，並傳染予人類；或是病毒意外從武漢病毒研究所洩漏。而他們所得的數據中，有關病毒來自實驗室或某種非自然方式的數據是不成比例地多，阿舍直指：「要說這是人畜共患的情況，實在很荒謬。」

美國財經頻道CNBC／美國霍士新聞／英國《每日郵報》

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