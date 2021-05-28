（北美通訊）加拿大安大略省列治文山（Richmond Hill）月中發生，造成兩名年幼兒童死亡的致命車禍。涉案的16歲司機，事發時駕駛一輛黑色平治（Mercedes-Benz）房車鏟上一戶住宅的車道釀成車禍，將面臨刑事疏忽致死等6項控罪。他周三獲准以30萬元（加元，下同）保釋外出，下月17日再提堂。

案發於本月16日約中午12時許，在旺市（Vaughan）阿薩巴斯卡大道（Athabasca Drive）現場，一對分別是10歲和4歲的年幼姊弟，正在自家的車道玩耍，而一名鄰居在旁為他們修理單車。但一輛黑色平治突然剷上車道，三人走避不及被撞。兩名幼童送院後證實死亡，而鄰居則受傷留醫，並無性命危險。

警方即場拘捕駕駛該輛黑色平治的16歲司機。控方計劃起訴他兩項刑事疏忽導致死亡、兩項危險駕駛導致死亡、一項危險駕駛導致受傷，以及一項刑事疏忽導致受傷，合共6項罪名。

青年自被捕後一直還押在麥默特里青年中心（Roy McMurtry Youth Centre ），至周二出席視像保釋聆訊。聆訊持續整天至周三繼續。法庭最終准以30萬元保釋，但須遵守多項附帶保釋條件，包括不得駕駛或持有車匙、保釋後須於24小時內交出護照、不可離開安省、不得接近案發現場阿薩巴斯卡大道、除非有緊急醫療事故，否則必須與擔保人，即其父母居住，以及在父母陪同下，可以進行遙距上課，甚至面對面授課。青年將於6月17日再次上庭。

而死者家人事後在當地慈善機構病童基金（SickKids Foundation）發起籌款活動，希望藉着悼念兩姊弟來為當地病童籌款，目前已籌得超過13萬元。根據籌款頁面，家人形容姊姊阿納亞（Anaya）為充滿愛心的天使，喜歡照顧別人，亦是一個自信的運動形女孩；而弟弟傑克斯（Jax）則是一個自由奔放、充滿活力的小男孩，深受眾人愛戴。

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