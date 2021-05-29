根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.69億、死亡人數超過351萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,323萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.3萬。印度確診人數超過2,755萬，死亡人數超過31.8萬。巴西確診人數超過1,639萬，死亡人數超過45.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

烏拉圭：科興研發CoronaVac疫苗降低死亡率97%

巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興藥廠（Sinovac）合作研發的疫苗CoronaVac，在烏拉圭的疫苗接種計劃的早期結果，顯示可降低新冠病毒死亡率97%。

烏拉圭衞生部的報告指出，接種了兩劑CoronaVac疫苗的人士，感染率減低57%，需要接受深切治療的比率，降低95%。比較其他疫苗，CornonaVac較少公佈關於有效性的科學數據，但在中國國內和全球二十多個國家廣泛使用。

世衞歐洲區主任：至少7成人接種疫苗 疫情才有機會終結

世衞歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）警告，除非有至少7成人口接種疫苗，否則新冠疫情不會終結。他接受訪問時又批評歐洲的疫苗接種太慢，提醒不要以為疫情已過，歐洲國家和人民一定不可對抗疫自滿。世衞歐洲地區的53個國家和地區，目前只有26%人口已接種首劑疫苗。

布林肯誓言美國盡力協助印度抗疫

美國國務卿布林肯說，美國與印度會團結對抗疫情，華府希望確保採取行動協助印度對付嚴峻的疫情。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示印度感謝美國的團結和強力支持。布林肯說，美國不會忘記印度在疫情之初對美國的支持，因此美國現在要確保印度同樣得到適切援助。

法新社/路透社

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