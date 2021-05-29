國際組織「無國界記者」（Reporters Without Borders，RSF）周五向聯合國發出緊急呼籲，要求聯合國採取一切手段，協助壹傳媒創辦人黎智英立即獲釋。

無國界記者東亞辦事處主任艾瑋昂（Cedric Alviani）呼籲「立即撤銷對黎智英的所有指控，包括最高可判無期徒刑的罪名，並釋放他」。他說︰「國際社會應該採取行動了！結束黎智英遭受的司法騷擾，向港府施壓以全面恢復新聞自由，這是香港基本法列明保障的權利。」

黎智英周五剛被判囚20個月

壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士因2019年10月1日反修例遊行案件，被控組織及參與未經批准集結等罪，周五分別被判囚14至18個月。黎智英判囚14個月，其中6個月與另案分期執行，即共囚20個月。

黎智英去年12月被控違反「港區國安法」，涉勾結外國勢力等罪名，上月他與民主黨前主席楊森、支聯會主席李卓人被裁定前年8.31在港島參與未經批准遊行罪成，他判囚8個月。

而他及李卓人因同時被控8.18組織及參與未經批准遊行兩罪而判囚一年，法官指兩案發生日期相距兩星期，同意將8.31案刑期的其中2個月與8.18案分期執行，亦即在8.18案的12個月監禁之上加刑2個月，換言之，黎智英就兩案共被判囚14個月。

中央社/《蘋果》資料室

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