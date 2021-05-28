美國總統拜登周四下令情報部門，再次着手調查COVID-19疫情起源，歐盟和美國亦同時要求世界衞生組織繼續調查疫源。美媒分析指，疫情溯源將成為拜登政府和前朝特朗普政府的角力場，也對美國在國內外的政治帶來影響，同時考驗世衞有沒有能力從今次危機學習，預防下次大疫情。

《華爾街日報》近日披露美國情報報告，指中國公開疫情一個月前，中國科學院武漢病毒研究所三名研究員曾患重病並到醫院求診，再度引起對疫情源頭的關注，同時也令拜登政府承受壓力。美國有線新聞網絡（CNN）周四的評論文章指，隨着「病毒來自實驗室」的說法甚囂塵上，華府內有呼聲要求中國付出代價，帶來更多地緣政治競爭，更甚可能觸發一場新冷戰。

評論指雖然情報部門面對調查困難，「中國有無數理由去掩飾這隻損及其威信的病毒」，但拜登政府也要證明自己具影響力和意願追查病毒源頭。

特朗普陣營似扳回一城

評論指因為重新加入世衞，拜登政府面臨來自前總統特朗普支持者的考驗。若最終證實中國瞞騙世衞，就證明前朝去年退出世衞的決定是明智。

對於拜登政府調查疫情源頭，特朗普朝代官員和支持者聲言對中國的指控是正確的。蓬佩奧周一向霍士新聞表示：「我們需要知道發生何事。中共知道發生甚麼，他們知道誰是零號病人，他們清楚知道（疫情）是由哪裏爆發。」

評論指特朗普陣營似乎贏得一仗，但他在任時雖曾宣稱病毒源於中國實驗室，不過一直未提出證據。如果查明疫源確實與中國有關，特朗普政府亦會被質疑為何當時沒有向世界公佈更多證據，也會被視為其說法只是想分散針對他抗疫不力的關注。

世衞會否調查中國受質疑

文章又指目前的世衞有否足夠的外交份量和能力對中國展開調查，亦備受質疑。美國近日對世衞和北京採取更強硬態度，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周三表示，「我們長期以來說中國需要提供更多接觸實驗室的途徑，與科學調查人員更多和全面合作，而我們不認為他們達到該標準」。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）周二亦表示，應就疫源尋根究底，指世衞和中國必須向世界提供更明確的答案。

不少共和黨人認為世衞更靠向中國。參議員魯比奧（Marco Rubio）周三接受霍士新聞訪問時表示：「世衞沒有能力進行這項調查的原因是，坦白說，中國人不允許這樣做。」

參議員楊恩（Todd Young）接CNN訪問時則表示，世衞必須從速說服中國提供更多有關病毒源頭的數據，「我看不到世衞有其他途徑可以恢復美國人，以及很多來自世界各地人士對它的信任。坦白說，對比起西方世界，我們只看到世衞對中國共產黨領導人有更多信任及遵從。」

美國有線新聞網絡

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