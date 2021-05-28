美國總統拜登昨日向國會呈交6萬億美元（46.8萬億港元）財政預算案，為二戰後最高開支水平。其中國防預算高達7,150億美元（5.57萬億港元），以聚焦發展核武現代化和「太平洋威懾倡議」（PDI）等加強對中國威懾力項目。

拜登公佈上任後的首個預算案，囊括早前公佈的計劃，包括2.3萬億美元（17.9萬億港元）基建計劃、1.8萬億美元（14萬億港元）的「美國家庭計劃」等。白宮預計直至2031年，總支出將增加至8.2萬億美元（64萬億港元），未來十年預算赤字將維持至約1.3萬億美元（10.14萬億港元）。

預算案主要分為三個部份，分別是提升國家基建、擴大社會保障網絡及國防開支。新一份國防部預算總值7,150億美元（5.57萬億港元），連同聯邦調查局（FBI）、能源部等有關預算，涉及國家安全的總預算高達7,530億美元（約5.87萬億港元），較今年增加1.7%。

華府將減少傳統軍事支出，改為發展核武現代化，未來十年估計每年在此投放600億美元（約4,655億港元）。用作購買軍艦、戰機及維修等支出將減少，來年只要求建造八艘新海軍戰艦，比上屆政府規劃的12艘少。國防部亦擬棄用維修費高昂的軍事設備，包括四艘濱海戰鬥艦、多架A-10空中支援機等。更多的資金會投放於太空、PDI及核武現代化等。被形容是「為抗衡中國而設」的PDI包括加強印太區的雷達、衞星和導彈系統，以改善美軍在區內的戰鬥準備。

擬增企業稅至28%

社會福利方面，就如早前所說的「美國家庭計劃」，包括將於未來十年共投放2,000億美元（1.56萬億港元），向全部3歲至4歲兒童提供免費學前教育，亦撥款1,090億美元（8,502億港元）為所有美國人提供免費社區學院教育。

為填補開支，白宮有意把企業稅率由21%增至28%，另把對富人徵收的資本利得稅最高稅率提高至39.6%，即為2017年特朗普推行減稅措施前的水平，估計措施可在未來十年為庫房增3萬億美元（23.4萬億港元）收入，令預算赤字在2030年代後開始減少。

預算案需獲國會通過才能推出，共和黨人警告在國債水平極高的情況下，仍然加稅及增加開支，恐會阻礙經濟增長。

不過，赤字鷹派認為，透過加稅幫補開支，總比純粹增加開支好。預算案估計美國今年可錄得經濟增長5.2%，來年則增4.3%，餘下的八年則維持其增長於1.8%至2%區間。

美國《紐約時報》/美聯社/路透社