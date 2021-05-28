聯合國人權理事會前日同意成立常設的調查委員會，調查月初爆發的新一輪以巴衝突中的可能的罪行，以及雙方長期磨擦的根源。

以總理斥可恥 表明不合作

決議由支持巴勒斯坦的「伊斯蘭合作組織」提出，要求成立調查委員會監察和報告以色列、加薩和西岸違反人權的狀況，並調查造成雙方不穩、持續衝突和磨擦的根源，是理事會首個常設的調查委員會。內文還敦促各國停止向「有明顯風險」使用武器嚴重侵害人權和人權法的國家售武，暗指向以色列售武的國家。

理事會47個成員國最終以24票支持、9票反對、14票棄權通過決議。中國和俄羅斯都投支持票；西歐國家立場不一，奧地利、英國和德國反對，法國和荷蘭棄權；以色列的盟友美國不是理事會成員，無權投票。

巴勒斯坦自治政府歡迎決議，認為這有如國際社會承認以色列有系統性打壓和歧視巴人。以色列總理內坦亞胡則批評決議可恥，侮辱了國際法和鼓勵全世界的恐怖分子，表明不會與調查委員會合作。

以巴新一輪衝突由本月10日持續至21日，11天戰事在加薩造成最少248人死亡，近半是婦孺，以方亦有12人死。聯合國人權理事會高級專員巴切萊特（Ｍichelle Bachelet）在前日表決前指，以色列空襲人口稠密的地方造成嚴重傷亡和破壞可能干犯戰爭罪行，又稱巴人武裝組織哈馬斯無差別地發射火箭明顯違反戰爭規條。

美聯社/路透社/法新社