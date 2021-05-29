美國加州聖荷塞（San Jose）一名輕鐵車場員工，周三（27日）開槍擊斃9名同事後自殺身亡。警方仍在調查槍手犯案動機，並在其住所搜獲大批彈藥和槍械，又發現他犯案前已計劃好放火燒毀住所。當局早於2016年已發現他藏有關於恐怖主義的書籍，及一本寫滿對工作場所痛恨之情的記事簿。

事前計劃燒屋 「煲彈藥」再加助燃劑

57歲男子賈西迪（Samuel Cassidy）是聖塔克拉拉谷交通局（VTA）轄下輕鐵車場員工。警方發聲明指，賈西迪有預謀犯案，並且做好準備用槍械盡可能殺最多人。聲明稱，當日警員包圍他時，他開槍自轟，發現他身上有3把槍。

當局其後在賈西迪住所搜獲逾2.2萬發子彈及多把槍械，還有懷疑汽油彈和多罐汽油。當局表示，賈西迪犯案前已計劃燒屋，他把彈藥放在鍋中，再在煮食爐上燒，同時在旁邊放滿助燃劑。在賈西迪開始犯案後，其住所便起火，幸無對附近民居的安全造成威脅。

被揭藏恐怖主義書籍 但沒正式記錄

國土安全部官員向CNN透露，賈西迪於2016年8月由菲律賓返美後，一度遭當局羈押作進一步調查。美國海關及邊境保衛局（CBP）官員搜查他的行李，發現他有恐怖主義的書籍，以及記事簿寫滿他對工作地方充滿憎恨之情。

不過，根據聯邦調查局犯罪紀錄顯示，他並未因此被正式逮捕，亦沒有向聖荷塞警方通報。報道指，CBP當年羈押賈西迪，部分原因卻是他曾往之地的性旅遊猖獗，而調查結果是無迹象顯示他與性旅遊有關。

美國有線新聞網絡

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