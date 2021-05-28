加拿大一間原住民寄宿學校的舊址，發現215具小童骸骨，最小的只有3歲。總理杜魯多形容事件令人心碎。

發現骸骨的是卑詩省Kamloops印第安寄宿學校，該校已於1978年關閉。原住民組織Tk’emlúps te Secwépemc在聲明中表示聘請了一名地下穿透雷達專家執行工作，由組織的言語和文化部監督，確保工作以莊重和尊重文化方式進行。

加拿大自1840年代至1990年代實行的寄宿學校制度，由基督教會代政府管理，強迫原住民兒童與家人分開，入住學校，一項歷時6年的調查在2015年發表報告，指此制度構成「文化種族滅絕」。報告指校內發生多宗恐怖體罰、強姦、營養不良和其他暴行，多達15萬名兒童受害，有超過4100名兒童在校內死亡。

Kamloops印第安寄宿學校曾是加拿大最大的寄宿學校，今次發現的215具兒童骸骨，相信並不包括在之前的調查報告中。

杜魯多在推文中說，這宗新聞「令我心碎，勾起我國歷史中最黑暗和不光彩的一章」。卑詩省第一民族(Firsrt Nations)議會地區首長達志(Terry Teegee)形容發現該個亂葬崗「令人憶起英屬哥倫比亞所有第一民族承受的苦難和損失」。加拿大政府在2008年正式為強迫寄宿學校制度道歉。

路透社/CBC

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