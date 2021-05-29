日本會計檢查院就福島核事故除污工作，調查了福島縣11個市町村的環境輻射監測記錄，發現約一萬個地點在除污後的輻射量並未下降，無法確定除污是否有效。

除污成效評估是依據2018年之前測定的約56萬個地點記錄進行，當中約1.3萬個、即相當約2%的地點成效存疑。不同地點在完成除污到評估成效的時間各有長短，由不到90日到超過730日不等，平均可隔245日。檢查院指這可能令時間間距與自然現象因素的影響增加。

至於評估除污成效是否持續的監測數據也顯示，有5萬個地點的再檢測數字，是高於除污後的檢測數字。

檢查院亦就分別存放於9個都縣的「指定廢棄物」、即放射性銫活度超過每千克8000貝可的核廢料進行調查。截至2019年底，9個都縣的「指定廢棄物」存放量約有2.75萬噸，檢查院按銫的半衰期等數據估計，有約2萬噸「指定廢棄物」的放射性物質活度已低於8000貝可的標準，可按照處理常規核廢料的同樣方式處理。

檢查院亦發現福島除污管理上存在漏洞，例如「除污土壤保管登記冊」記錄有誤。2016年福島市曾爆出於核廢料填埋地建造住宅，千葉縣的松戶市及柏市也出現在無法確認土壤狀況下建造住宅的個案。

檢查院認為完成除污工作後，未有及時評估除污成效，或評估方法不一，要求環境省加以改善。

共同社

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