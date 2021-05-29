英國菲臘親王上月初離世，英國《太陽報》引述消息人士報道，菲臘親王破例在遺囑中指定把部份財產分給3名一直照顧他的工作人員，而所有孫兒包括已脫離英國皇室的哈里王子亦會領到遺產。

報道指，菲臘親王估計留下3,000萬鎊（3.3億港元）遺產，英女皇料是主要受益人。皇室消息人士表示，菲臘親王同時也打破一貫傳統，選擇把部份遺產分配予一直照顧他的3名助手。

消息人士稱：「與其他皇室成員不同，菲臘親王會厚待照顧他的3名男職員，包括他的私人秘書貝克韋爾准將（Brigadier Archie Miller Bakewell）、兩名隨從亨德森（William Henderson）和尼多亞賈德洛（Stephen Niedojadlo）。」

哈里亦分到遺產 「菲臘親王不會有怨恨」

消息人士續指，菲臘親王的所有孫兒也會獲得遺產，包括已脫離及倒轉槍頭公開批評皇室的哈里王子，「菲臘親王不是那種懲罰孫子行為不端的人，他是一個非常公平、公正和可愛的人，不會有怨恨」。

至於4名子女包括王儲查爾斯、安妮公主、愛德華王子和安德魯王子，據報被告知可以從親王的藏書中「拿取他們想要」。

英國《太陽報》

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