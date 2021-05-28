芬蘭警方公佈將調查總理馬林（Sanna Marin）是否非法以納稅人金錢資助早餐費。

《芬蘭晚報》周二報道，馬林為全家人的早餐每月申領約300歐元(約2,800港元)開支，反對派批評她這樣做丟盡了顏面，但只有35歲的馬林堅稱前任的總理都享有這種福利。她在Twitter發推文說：「作為總理，我沒有要求此福利，亦無份參與有關決定。」

不過，一些法律專家接受傳媒查詢時卻指出，總理為早餐申領公帑津貼，事實上可能違反芬蘭法律。警方周五表示在收到舉報後，正就總理涉嫌公職犯罪進行調查。警方在聲明說：「總理有申報一些餐費，但有關部長薪津法例的行文，似乎沒有批准這樣做。」

警方偵緝總監祖堅安(Teemu Jokinen)發聲明說，調查會集中總理辦公室職員的決定，「完全與總理或其公職活動無關」。

馬林在Twitter表示歡迎調查，在此期間，她會停止申領早餐費。馬林領導社會民主黨在2019年12月贏得大選上台，一直享有較高民望，在新冠疫情期間，她的聯盟政府成功令芬蘭成為歐洲最低感染率國家之一，贏得不少讚譽。不過，芬蘭下月13日舉行地方選舉，她的政黨目前在民調中落後於反對黨，極右的芬蘭人黨(Finns Party)預計會取得佳績。

法新社

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