在美國總統拜登下令情報部門調查疫情源頭後，英國情報部門據報亦正協助美方調查，以查明疫情起源是否來自中國武漢病毒研究所。

英國《每日電訊報》引述白廳消息人士獨家報道，他稱：「我們正交出在武漢所掌握的情報，並協助美方對相關情報進行確認和分析。」他續指尋求疫情爆發的真相，需要來源充足的情報多於分析。

疫情溯源已成為情報戰

軍情六處（MI6）前任處長迪爾洛夫（Richard Dearlove）周五表示，目前情況已經發展成「情報議題」，假如北京堅拒開放其研究以供國際調查，英國情報部門可能需要「鼓勵」知情的中國人士倒戈說出真相。

儘管北京否認病毒是源於武漢病毒研究所洩漏，但英國目前對疫情起源的官方立場是，不應把實驗室洩漏的可能性排除在外。

《每日電訊報》去年查閱過一批疫苗專家在4月聯絡多份醫學期刊的信件，質疑此前有研究報告提出病毒是源於自然，認為有關研究是忽視了病毒結構性細節，存在人為製造的可能性。

多份醫學期刊拒登專家質疑病毒源於自然的信件

報道形容縱使疫苗專家的分析沒有問題，內容也獲知名教授認可，但《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌拒絕刊登專家們的質疑，並宣稱還有其他更優先的公共衞生和臨床緊迫問題要優先處理。而《病毒學雜誌》（Journal of Virology）和生物科學網站BioRxiv亦同樣拒絕刊登。

迪爾洛夫批評情況是離譜，這些期刊拒絕由頂尖科學家所撰、挑戰常見觀點的報告。他表示：「在我看來，絕對沒有科學根據。中國在沒有任何解釋之下斷言（否定實驗室洩漏），而科學界大多數人似乎就此接受。很明顯有人進行了訊息操作，企圖阻遏其他觀點。」他又批評這些期刊跟中國合作的方式是絕對離譜。

迪爾洛夫斥責有些科學期刊斷然拒絕發表任何跟中國觀點不符的文章，更形容今次全球疫情是自二次大戰以來全球最大的破壞性事件。他重申，應舉行清晰透明的辯論來釐清疫情源頭，而不是徹底阻遏其他觀點。

英國《每日電訊報》

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