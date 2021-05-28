美國國會希望成立獨立調查委員會調查今年1月前總統特朗普支持者衝擊國會山莊事件，但建議周五在參議院遭共和黨參議員阻撓，他們力圖避免在2022年中期選舉前就事件進行兩黨聯合調查。

成立獨立調查委員會的建議已獲眾議院通過，參議院50位民主黨議員全數支持建議，只要有10位共和黨議員支持，議案便可獲通過，但最後只有6位共和黨議員投票贊成，達不到60票的通過門檻。表決結果顯示在事件發生後5個月，國會仍嚴重分歧，而特朗普對共和黨的影響力仍在。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在席上說：「你們怕甚麼？真相？」共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)則指獨立委員會將重覆國會其他委員會及警方刑事調查的工作。

共和黨議員亦擔心以2001年911襲擊調查為藍本的獨立委員會，會把國會明年中期選舉前的注意力集中在選舉暴力及特朗普一直對2020年大選的錯誤指控。支持成立委員會的阿拉斯加州聯邦參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）說：「我們不能假裝沒有壞事情發生，或歸咎於民眾太興奮。有些壞事確發生了，找出真相非常重要。」

特朗普的支持者今年1月6日衝擊和短暫攻入國會山莊，與守衛國會的警員爆發激烈衝突，造成5人死亡。警方至今已拘捕超過440人。

法新社/路透社/《蘋果》資料室

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