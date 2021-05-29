日本延緬甸人逗留期限多半年

緬甸政局不穩，日本出入國在留管理廳表示，將容許身處當地的緬甸人逗留期限多半年。

措施涉及現時在日本居住的約3.5萬名緬甸國民，包括約1.4萬名在政府資助實習計劃下工作的人士。至於嘗試獲取「指定技術工人」資格的人士，則可延長逗留期至一年。

另外，緬甸駐東京大使館兩名外交官員早前因抗議緬甸軍政府而被解除職務，日本政府表示兩人可保留他們的外交簽證。

巴西恐面臨91年來最嚴重乾旱

巴西政府機構周四警告，當地本周恐面臨91年來最嚴重旱災，引發能源配給、水力發電和農業方面受影響的擔憂。

巴西礦業能源部旗下電力行業監察委員會（Electricity Sector Monitoring Committee）周四表示，巴西中部及南部沿巴拉那河流域長期處於乾旱，水務監管機構亦宣佈處於「缺水」狀態。

另外，天氣監管機構就6月至9月發出首個「緊急旱災警告」，指這段期間巴西5個州分很大機會雨水不足。

由於巴西甚為倚賴水力發電，乾旱除了禍及農及畜牧業，也會影響電力供應，而且亞馬遜雨林也可能出現嚴重林火。在乾旱天氣下，巴西作為糖及咖啡豆的全球最大輸出國，兩款產品因生產受波及也導致價格上升。

加議員視像會議出事變當眾小便

加拿大自由黨國會議員阿莫斯（William Amos）早前在下議院的視像會議期間，被拍到在自己辦公室內全裸，僅以手機遮住下體。阿莫斯本周又在會議中被鏡頭捕捉到小便。他已暫時卸下部份職務，並表示正尋求「協助」。

阿莫斯周五在Twitter發聲明指：「昨晚我在一場非公共場合、眾議院議事程序的視訊會議期間，在沒有意識到自己正在鏡頭前的情況下小解。我對自己的行為及對任何目擊這行為而困窘的人感尷尬。雖然這是意外，且沒有被大眾看到，卻也是完全不能接受的行為，我深感抱歉。」阿莫斯表示暫時卸下部份職務，並會尋求協助。

反對黨保守黨議員維奇歐（Karen Vecchio）說：「這是阿莫斯一貫的行為模式，現在我們清楚知道，（總理）杜魯多領導的自由黨未能盡力確保在發生首次事件後，有安全的工作環境。」

美聯社／路透社／中央社

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