（北美通訊）世界頂級智商俱樂部門薩學會（Mensa）的美國分會，年紀最小的會員凱西（Kashe Quest）今年只有兩歲，但智商達到146。她母親阿斯瓦爾（Sukhjit Athwal）表示，凱西歲半時已學習閱讀、懂說西班牙語和認出地圖上50個州的名稱和位置。

阿斯瓦爾表示，在凱西成長期間，開始注意到她記憶力很好，學東西很快，而且很喜歡學習。在17、18個月大時，凱西已認出所有字母、數字、顏色和形狀。她現在懂得從1數到100、懂手語和認出周期表上的所有元素和符號。

要成為美國門薩學會的會員，必須要在智力測驗史丹福－比奈智力量表（Stanford-Binet Intelligence Scale）中取得至少132，能夠通過測驗取得資格的人約佔美國總人口的2%。而美國人的平均智商是100。

不過，阿斯瓦爾表示，未有想過望女成龍，「說到底，她還在蹣跚學步的階段。她仍然是一個正常的兩歲幼童，會發脾氣，也會爭論。我們會讓凱西按照她的步伐成長，確保她有一個童年。」

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